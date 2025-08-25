DA बढ़ोतरी से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलरी, इस वजह से मिला तोहफा

Central Government Employees In Maharashtra To Get August Salary In Advance.

गणपति उत्सव से पहले महाराष्ट्र के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अगस्त 2025 की सैलरी, वेतन और पेंशन समय से पहले जारी की जाएगी. यह फैसला खासतौर पर गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

26 अगस्त को खाते में आएगी सैलरी और पेंशन

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने एक सर्कुलर जारी कर बताया कि महाराष्ट्र में काम कर रहे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी 26 अगस्त 2025 (मंगलवार) को जारी कर दी जाएगी. इसमें रक्षा (Defence), डाक विभाग (Posts) और दूरसंचार (Telecom) विभाग के कर्मचारी भी शामिल होंगे.

इसी तरह, महाराष्ट्र के सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स की अगस्त महीने की पेंशन भी 26 अगस्त 2025 को बैंकों और पे-एंड-अकाउंट्स ऑफिस (PAOs) के जरिए समय से पहले दे दी जाएगी.

औद्योगिक कर्मचारियों के वेतन की खास व्यवस्था

सर्कुलर में यह भी कहा गया है, कि महाराष्ट्र में काम कर रहे केंद्रीय सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों (Industrial Workers) का वेतन 16 अगस्त 2025 को ही एडवांस में जारी कर गया है.

एडवांस पेमेंट होगी सैलरी और पेंशन

सरकार ने साफ किया है, कि यह वेतन और पेंशन एडवांस पेमेंट (Advance Payment) के रूप में दी जाएगी. महीने का पूरा वेतन और पेंशन तय होने के बाद अगर कोई कमी-ज्यादा निकलती है, तो उसका हिसाब बाद में कर दिया जाएगा. यानी अगस्त की आखिरी सैलरी/पेंशन से जरूरत पड़ने पर कटौती या एडजस्टमेंट Adjustment) कर लिया जाएगा.

बैंकों और विभागों को निर्देश

सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है, कि वे तुरंत इस आदेश को महाराष्ट्र स्थित अपने सभी दफ्तरों तक पहुंचाएं. साथ ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को भी निर्देश दिया गया है, कि वह महाराष्ट्र में स्थित सभी बैंकों की शाखाओं को इन आदेशों की जानकारी दे ताकि भुगतान समय पर हो सके.

त्योहार पर मिल सकती है महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की सौगात

सूत्रों के मुताबिक, सरकार जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा भी कर सकती है. उम्मीद है कि इस बार 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में त्योहार से पहले अतिरिक्त राहत मिलेगी.

यह खबर महाराष्ट्र के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए त्योहार से पहले बड़ी राहत लेकर आई है.