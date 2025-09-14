Gadchiroli News: गढ़चिरौली पुलिस की वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 लाख के इनामी माओवादी शंकर भीमा गिरफ्तार

Gadchiroli News: वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक कट्टर माओवादी, शंकर भीमा महाका (32) और भामरागढ़ दलम के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, जिन पर 2 लाख रुपये का इनाम था. यह भी पढ़े: Gadchiroli Naxal Encounter: महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में मुठभेड़, 4 हार्डकोर माओवादी ढेर; भारी मात्रा में हथियार और घातक सामान बरामद
शंकर भीमा हत्या, आगजनी विस्फोटों में शामिल
पुलिस के अनुसार शंकर भीमा महाका हत्या, आगजनी और IED विस्फोटों सहित कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहा है. वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांच के अधीन एक हत्या के मामले में भी वांछित था.उसे 13 सितंबर को ताड़गांव पुलिस चौकी (भामरागढ़ उपखंड) के अंतर्गत तिरकामेटा जंगल में गिरफ्तार किया गया था, जहां वह हमले की योजना बनाने के लिए इलाके की रेकी कर रहा था.
पुलिस के अनुसार, शंकर महाका के खिलाफ लाहेरी पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 01/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो 21 जनवरी 2022 को धोरराज और इरपानार के बीच सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 करोड़ रुपये मूल्य के 19 वाहनों में आग लगाने से संबंधित है.
गिरफ्तारी के बाद पुलिस थाने लाई
पुलिस ने शंकर भीमा महाका को गिरफ्तार कर थाने तक लाया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, यह गिरफ्तारी वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक अहम सफलता मानी जा रही है.