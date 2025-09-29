Bengaluru Horror: लापरवाही से गाड़ी चलाने पर रोकने से गुस्साया पड़ोसी, 4 लोगों को मारा चाकू; आरोपी गिरफ्तार

Bengaluru stabbing incident

Bengaluru Stabbing Incident: बेंगलुरु के मार्गोंडनहल्ली स्थित आरआर लेआउट (RR Layout, Margandanahalli) में लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर हुआ एक विवाद खूनी झड़प (Bloody Clash) में बदल गया. यह घटना, 24 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे की है, जब एक SUV ड्राइवर ने अपनी गाड़ी नाले के ऊपर खड़ी कर दी, जिसके बाद चाकू से हमला हुआ. पीड़ितों की पहचान रमेश, हनुमंतम्मा, हेमंत और पवन के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, रमेश अपने भतीजे हेमंत से घर के बाहर बात कर रहा था, तभी आरोपी वेंकटेश उर्फ ​​संतोष और उसका दोस्त वहां पहुंचे.

जब हेमंत ने लापरवाही से गाड़ी चलाने पर सवाल उठाया, तो वेंकटेश भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा. जब रमेश ने विरोध किया, तो झगड़ा बढ़ गया.

ये भी पढें: बेंगलुरु: X पर कंपनी की कमियां बताईं तो रैपिडो ने ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया? जानिए पूरा मामला

हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल

आरोपी के दोस्त ने पहले रमेश पर हमला किया, जबकि वेंकटेश ने बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे हेमंत और पवन को चाकू मार दिया. दोनों के हाथ, पैर और पेट में गंभीर चोटें आईं. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घायलों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया और बाद में बोवरिंग अस्पताल (Bowering Hospital,Bengaluru) में भर्ती कराया गया. चारों फिलहाल खतरे से बाहर हैं.

मुख्य आरोपी वेंकटेश को गिरफ्तार

केआर पुरा पुलिस स्टेशन (KR Pura Police Station) में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथी की तलाश जारी है.