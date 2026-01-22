Bengaluru News: बेंगलुरु में अजीबो‑गरीब मामला, घरों की छतों से महिलाओं के इनरवियर चुराने वाला रंगे हाथों गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Bengaluru News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिवीजन के अंतर्गत आने वाले हेब्बागोडी इलाके में पुलिस ने एक बेहद अजीबोगरीब मामले में 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर रिहायशी इमारतों से महिलाओं के अंतर्वस्त्र (Innerwear) चोरी करने और फिर उन्हें पहनकर अपनी तस्वीरें खींचने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में चोरी किए गए कपड़े भी बरामद किए हैं.

सीसीटीवी और गुप्त सूचना से हुआ खुलासा

पुलिस के अनुसार, पिछले कुछ समय से हेब्बागोडी इलाके की छतों और घर के आंगन में सूखने के लिए डाले गए महिलाओं के कपड़ों के गायब होने की शिकायतें मिल रही थीं. एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की गश्ती टीम ने इलाके का दौरा किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज में एक संदिग्ध युवक को कपड़े चुराते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया. यह भी पढ़े: Rajasthan HC Decision: राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, लड़की का इनरवियर और खुद के पकड़े उतारना रेप की कोशिश नहीं, लेकिन अश्लील

आरोपी की पहचान और पुलिस जांच

पकड़े गए आरोपी की पहचान केरल निवासी अमल एन. अजी (23) के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की जांच की, तो उसमें कई ऐसी तस्वीरें मिलीं जिनमें वह कथित तौर पर चोरी किए गए महिलाओं के अंतर्वस्त्र पहने हुए था. इसके बाद पुलिस ने उसके निवास स्थान की तलाशी ली, जहां से चोरी किए गए कपड़ों का पूरा संग्रह बरामद किया गया.

कानूनी कार्रवाई और धाराएं

हेब्बागोडी पुलिस ने इस मामले में 'सुओ मोटो' (स्वत: संज्ञान) लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है:

धारा 303(2): चोरी के लिए.

धारा 329(4): घर में अनधिकृत प्रवेश या अतिचार.

धारा 79: महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कृत्य.

मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच से संकेत मिलते हैं कि यह व्यवहार किसी मनोवैज्ञानिक विकार का हिस्सा हो सकता है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह पहले भी इस तरह की अन्य घटनाओं में शामिल रहा है या उसके खिलाफ कोई और शिकायत दर्ज है.