Raj K purohit passes away: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राज के पुरोहित का निधन, मुंबई में ली अंतिम सांस

राज के पुरोहित का निधन (Photo Credits: Twitter)

Raj K purohit passes away: महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजनीति के दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ सदस्य राज के पुरोहित का शनिवार रात मुंबई अस्पताल (Bombay Hospital) में निधन हो गया. वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे. भाजपा के पूर्व मुंबई अध्यक्ष रहे राज के पुरोहित (Raj K purohit) ने शनिवार की देर रात अंतिम सांस ली. उनके निधन से राजनीतिक गलियारों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है. स्वर्गीय राज के पुरोहित के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर रखा जाएगा.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मरीन ड्राइव स्थित राजहंस बिल्डिंग में रखा जाएगा. लोग रविवार, 18 जनवरी 2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक, उनके अंतिम दर्शन ले सकेंगे. उनकी अंतिम यात्रा दोपहर 1:00 बजे उनके निवास स्थान से शुरू होकर मुक्तिधाम, चंदनवाड़ी (सोनापुर लेन) तक जाएगी, जहां उनका अंतिम संस्कार संपन्न होगा. यह भी पढ़ें: Bheemanna Khandre Dies: स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मंत्री भीमन्ना खांद्रे का 102 वर्ष की आयु में निधन, कर्नाटक की राजनीति के एक युग का हुआ अंत

राजनीतिक सफर और उपलब्धियां

राज के पुरोहित महाराष्ट्र भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे. उन्होंने राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं. इसके अलावा, वह मुंबई भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. वह मुंबई के मुंबादेवी और कोलाबा निर्वाचन क्षेत्रों से विधायक भी रहे, जहां उन्होंने दशकों तक जनता का प्रतिनिधित्व किया.

दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

उनके निधन पर विभिन्न दलों के नेताओं ने दुख व्यक्त किया है. पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें एक कुशल संगठक और स्पष्टवक्ता नेता के रूप में याद किया. सोशल मीडिया पर भी उनके प्रशंसक और राजनीतिक साथी उन्हें 'भावपूर्ण श्रद्धांजलि' अर्पित कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Hidayat Patel Passed Away: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिदायत पटेल का अस्पताल में हुआ निधन, 6 जनवरी की रात अकोला में हुआ था घायल

गौरतलब है कि हाल ही में हुए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में राज पुरोहित के बेटे आकाश पुरोहित वार्ड नंबर 221 से जीते. राज पुरोहित कभी मुंबई BJP में एक पावरफुल लीडर के तौर पर जाने जाते थे. साउथ मुंबई में उनका काफी असर था. पिछले कुछ सालों में कोलाबा में राहुल नार्वेकर की पावर बढ़ने के बाद उन्होंने खुद को पॉलिटिक्स से कुछ हद तक दूर कर लिया था.