Guntur Shocker: पूर्व CM की कार ने एक को कुचला, स्वागत के लिए आए कार्यकर्ता की मौके पर मौत, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का भयावह वीडियो आया सामने;VIDEO

गुंटूर, आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी के काफिले में शामिल एक वाहन ने उनके ही एक समर्थक को कुचल दिया. यह दर्दनाक हादसा गुंटूर जिले के येतुकुरु इलाके में हुआ, जब रेड्डी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.रेड्डी जैसे ही रेंटापल्ली गांव पहुंचे, उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. समर्थक फूल बरसा रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे. उसी दौरान, 54 वर्षीय चिली सिंगैया नामक कार्यकर्ता, जो वेंगलयपालेम गांव से आया था, अचानक काफिले की एक कार के नीचे आ गया.

जिसके कारण उसका सिर कार के पहिए के नीचे आ गया और वह कुचला गया. इस भयावह का एक्सीडेंट सोशल मीडिया X पर @k_gauravs नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Andhra Pradesh Road Accident: आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, RTC बस ने ऑटो को मारी टक्कर, तीन महिलाओं की मौत, 8 जख्मी

पूर्व सीएम की कार ने एक को कुचला ( विचलित करनेवाला वीडियो)

🚨 Trigger Warning

Get born.

Worship a political hero.

Defend every failure like your own.

Cheer louder as things collapse.

Then die under your leader’s car at a rally.

No accountability. Some compensation.

What a tragic waste.

Blind devotion isn't patriotism.#Guntur… pic.twitter.com/KJhp0suHiV

— Gaurav (@k_gauravs) June 22, 2025