NDA की पासिंग आउट परेड में पहली बार 17 महिला कैडेट्स ने लिया हिस्सा, 3 साल की मेहनत के बाद बनीं सफल अधिकारी

नई दिल्ली: इतिहास रचते हुए इस बार नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) की पासिंग आउट परेड में पहली बार 17 महिला कैडेट्स ने भाग लिया. ये महिलाएं 2022 में NDA में शामिल हुई थीं, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से महिलाओं को तीनों सेनाओं की इस एकेडमी में दाखिला मिलने लगा.

इन महिला कैडेट्स ने 300 से ज्यादा पुरुष कैडेट्स के साथ परेड में कंधे से कंधा मिलाकर मार्च किया. इस परेड में डिवीजन कैडेट कप्तान श्रुति दक्ष ने आर्ट्स स्ट्रीम में सबसे ज्यादा रैंक हासिल की. वहीं, कैडेट लकी कुमार, बटालियन कैडेट कप्तान प्रिंस कुमार सिंह कुशवाहा और कैडेट कप्तान उदयवीर सिंह ने साइंस, कंप्यूटर साइंस और बी.टेक स्ट्रीम में टॉप किया.

श्रीमती दक्ष ने बताया, “यहां तीन साल की ट्रेनिंग काफी भावनाओं से भरी रही. शुरू में थोड़ा मुश्किल था लेकिन धीरे-धीरे मैं अकादमी में ढल गई, जोकि प्रशिक्षकों और स्टाफ की मदद से संभव हुआ. मेरे पिता भी NDA के पूर्व कैडेट हैं और मैं उसी हंटर स्क्वाड्रन से हूँ. मैं अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही हूं.”

प्रिंस कुशवाहा ने कहा कि तीन साल की ट्रेनिंग में उन्हें कई जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिले. उन्होंने कहा कि जब से महिलाओं को एडमिशन मिला है, अकादमी पुरुष प्रधान से एक पूरी तरह एकीकृत संस्था बन गई है. उन्होंने बताया- “हमने अकादमी को चाँद से सूरज बनने का सफर देखा है,”

