भारत में टेस्ला कार की पहली डिलीवरी, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मॉडल 'वाई' खरीदा

मुंबई, 5 सितंबर : भारत में टेस्ला (Tesla) कार की आधिकारिक बिक्री की शुरुआत हो चुकी है और इसकी पहली डिलीवरी महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) को मिली है. गुरुवार को मुंबई स्थित टेस्ला के शोरूम में उन्होंने मॉडल 'वाई' की डिलीवरी ली. वे भारत में पहली टेस्ला कार खरीदने वाले ग्राहक भी बने हैं. मीडिया से बातचीत करते हुए प्रताप सरनाईक ने बताया कि उन्होंने यह इलेक्ट्रिक कार अपने पोते को उपहार में दी है.

उन्होंने कहा, "इस गाड़ी को खरीदना राज्य सरकार की पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. मेरा उद्देश्य है कि आम लोग, खासकर युवा वर्ग, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित हों." प्रताप सरनाईक ने कहा, "यह कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल पहल के तौर पर, परिवहन मंत्री होने के नाते मैंने इलेक्ट्रिक वाहन लिया है. मैंने यह गाड़ी इसलिए खरीदी है क्योंकि आने वाले 10 सालों में हमारा सपना है कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों." यह भी पढ़ें : Nepal Social Media ban: नेपाल में FB, इंस्टाग्राम, X और यूट्यूब बैन, सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किया ब्लॉक

सरनाईक ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस गाड़ी की खरीद में कोई विशेष छूट नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि बच्चे छोटी उम्र से ही सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के महत्व को समझें और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाएं. शिवसेना नेता और सरनाईक के बेटे प्रवेश ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है. उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि वे भी आने वाले समय में ईवी की तरफ बढ़ें.

दिलचस्प बात यह रही कि शुक्रवार को जिस वक्त प्रताप सरनाईक टेस्ला की डिलीवरी ले रहे थे, उस समय शोरूम में कई आम नागरिक भी अपने परिवार के साथ गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए मौजूद थे. टेस्ला शोरूम में मौजूद लोगों ने गाड़ियों को लेकर खासा उत्साह दिखाया और कहा कि भारत में टेस्ला की एंट्री एक बड़ा बदलाव ला सकती है.