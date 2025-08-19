Farrukhabad: शाकाहारी बाढ़ पीड़ितों को मांसाहारी भोजन खिलाने का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद ग्राम प्रधान के परिवार पर कार्रवाई

शुद्ध शाकाहारी बाढ़ पीड़ितों को प्रधान ने खिलाया मांसाहारी खाना (Photo: X|@Benarasiyaa)

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से धार्मिक भावनाएं आहात करने का मामला सामने आया है. जहां ग्राम प्रधान मोहम्मद शमी और उनके बेटों पर बाढ़ पीड़ितों को कथित रूप से चिकन बिरयानी परोसने का आरोप लगा है. इस घटना के बाद, पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि ग्राम प्रधान समेत तीन अन्य अभी फरार हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जिन पीड़ितों को भोजन परोसा गया था, वे शुद्ध शाकाहारी थे. खाने के दौरान मांस और हड्डियों के टुकड़े पाए गए, तो ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति जताई. आरोप है कि मामला उठाने पर ग्राम प्रधान मोहम्मद शमी और उनके बेटे भड़क उठे. विवाद के बाद ग्रामीणों ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया, और इसके बाद पुलिस को सूचना दी. यह भी पढ़ें: Viral Video: गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट में बिल न देने के लिए ग्राहक ने खाने में हड्डी मिलने की रची साजिश, करतूत कैमरे में कैद

पुलिस ने सैफ (प्रधान का बेटा) और एक अन्य व्यक्ति पर धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. ग्राम प्रधान मोहम्मद शमी और उनके बेटे तालिब, साथ ही एक अन्य व्यक्ति की तलाश अभी जारी है. इन पर जानबूझकर मांसाहारी भोजन परोसने का आरोप है.

शाकाहारी बाढ़ पीड़ितों को मांसाहारी भोजन खिलाने का आरोप

In UP's Farrukhabad, locals accused gram pradhan Mohd Shami and his sons for allegedly serving chicken biryani to flood victims. Police has arrested two people in the case. pic.twitter.com/pUszh5iKkC — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 19, 2025

इस बीच, मोहम्मद शमी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है और कहा है कि मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है.