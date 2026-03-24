Fact Check: क्या भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन? 24 मार्च को 'Lockdown in India' सर्च में अचानक उछाल की ये है असली वजह

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: LatestLY)

मुंबई: भारत में डिजिटल सर्च प्लेटफॉर्म्स (Digital Search Platforms) पर मंगलवार, 24 मार्च 2026 को "Lockdown in India" (भारत में लॉकडाउन) वाक्यांश की खोज में भारी उछाल देखा गया. इंटरनेट पर इस टॉपिक के अचानक ट्रेंड करने के पीछे ऐतिहासिक संयोग और वर्तमान भू-राजनीतिक (Geopolitical) चिंताएं एक साथ जुड़ी हुई हैं. डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन (National Lockdown) की छठी बरसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा हाल ही में दिए गए एक भाषण के कारण यह स्थिति पैदा हुई है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी तरह के प्रतिबंध की कोई योजना नहीं है. यह भी पढ़ें: West Asia Crisis: पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई अहम बात; भारत ने 'तनाव कम करने और शांति बहाली' का दिया संदेश

24 मार्च का कनेक्शन: कोविड-19 की यादें

सर्च ट्रेंड की टाइमिंग का सीधा संबंध कैलेंडर से है. ठीक छह साल पहले, 24 मार्च 2020 को ही भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी. कई नागरिकों के लिए यह तारीख महामारी युग की शुरुआत के एक मनोवैज्ञानिक संकेत के रूप में दर्ज है। सर्च इंजन विश्लेषकों के अनुसार, "Lockdown in India 2020" और "PM Modi speech March 24" जैसे कीवर्ड्स आज सबसे ज्यादा खोजे गए, जो दर्शाता है कि लोग पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे.

भू-राजनीतिक तनाव: ईरान युद्ध का कारक

ऐतिहासिक यादों के अलावा, वर्तमान वैश्विक घटनाओं ने भी इस ट्रेंड को हवा दी है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) में तेल आपूर्ति बाधित हुई है. हाल ही में लोकसभा में दिए अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 के कोविड लॉकडाउन और वर्तमान पश्चिम एशिया संकट के बीच एक तुलनात्मक उदाहरण पेश किया था.

उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर युद्ध के प्रभाव को एक ऐसी चुनौती बताया, जिसमें उसी "सामूहिक धैर्य, एकता और तैयारी" की आवश्यकता है, जिसने 2020 के लॉकडाउन में देश की मदद की थी. हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी घरेलू प्रतिबंध की घोषणा नहीं की थी, लेकिन 'लॉकडाउन' शब्द के संदर्भ ने अनजाने में "युद्धकालीन लॉकडाउन" या आर्थिक पाबंदियों का डर पैदा कर दिया. यह भी पढ़ें: US-Iran Tension: डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी; '48 घंटे में होर्मुज जलडमरूमध्य खोलें वरना तबाह कर देंगे पावर प्लांट'

सरकार का स्पष्टीकरण और आर्थिक संदर्भ

सर्च ट्रेंड के वायरल होने के बाद सरकारी अधिकारियों ने लॉकडाउन की किसी भी अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ईंधन की कीमतें चिंता का विषय जरूर हैं, लेकिन घरेलू आवाजाही पर कोई प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 2026 की स्थिति 2020 से मौलिक रूप से भिन्न है.

सोशल मीडिया और 'पैनिक स्पाइरल'

डिजिटल विशेषज्ञों के अनुसार, 'वायरल एंग्जायटी स्पाइरल' (Viral Anxiety Spiral) इस सर्च रैंकिंग का मुख्य कारण है. 'एक्स' (X) और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 2020 के लॉकडाउन की घोषणा वाले पुराने वीडियो मंगलवार सुबह से ही फिर से प्रसारित होने लगे, जिन्हें अक्सर संदर्भ से हटकर दिखाया गया. गलत सूचना और बढ़ती तेल कीमतों की खबरों ने मिलकर एक ऐसा फीडबैक लूप बनाया, जिसने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में इस विषय को गूगल ट्रेंड्स की सूची में शीर्ष पर पहुँचा दिया.