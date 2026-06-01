Gold Rate Today: सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर में जानें 22K और 24K के आज के ताजा रेट

Gold Rate Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 1 जून 2026 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. इसी के साथ पिछले महीने के उच्च स्तर को छूने के बाद सोने के दामों में जारी गिरावट का रुख इस हफ्ते भी बना हुआ है. बिजनेस और फाइनेंशियल पोर्टल 'गुड रिटर्न्स' के आंकड़ों के अनुसार, आज राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट सोने का औसत भाव गिरकर 1,56,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने की औसत कीमत 1,43,040 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार और कच्चा तेल बड़ी वजह
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक कमोडिटी बाजार में आई स्थिरता के चलते सोने की कीमतों में यह नरमी देखी जा रही है. इससे पहले साल 2026 की शुरुआत में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री व्यापारिक मार्गों में रुकावटों के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बहुत तेजी से बढ़ी थी, जिससे कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई स्थिरता भी घरेलू स्तर पर सोने के दाम कम करने में मददगार साबित हुई है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today May 30, 2026: भारतीय बाजारों में सोने के दामों में मामूली गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में आज के 22K और 24K गोल्ड रेट
बड़े शहरों में आज सोने का भाव
देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में स्थानीय करों और मांग के आधार पर सोने की कीमतों में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है. देश के प्रमुख शहरों में आज 10 ग्राम सोने की कीमतें इस प्रकार हैं:
|शहर
|22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)
|दिल्ली
|INR 1,43,190
|INR 1,56,200
|मुंबई
|INR 1,43,040
|INR 1,56,050
|चेन्नई
|INR 1,44,990
|INR 1,58,170
|कोलकाता
|INR 1,43,040
|INR 1,56,050
|बेंगलुरु
|INR 1,43,040
|INR 1,56,050
|हैदराबाद
|INR 1,43,040
|INR 1,56,050
|अहमदाबाद
|INR 1,43,090
|INR 1,56,100
|जयपुर
|INR 1,43,190
|INR 1,56,200
|लखनऊ
|INR 1,43,190
|INR 1,56,200
ग्राहकों के लिए जरूरी बात
खुदरा खरीदारों और आभूषण निर्माताओं के बीच 22 कैरेट सोने की मांग सबसे अधिक रहती है. वहीं, हल्के आभूषणों के लिए पसंद किए जाने वाले 18 कैरेट सोने का राष्ट्रीय औसत भाव आज लगभग 1,17,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है.
ग्राहकों को ध्यान देना चाहिए कि ऊपर दिए गए भाव बेस रेट्स हैं. जब आप किसी ज्वेलरी शोरूम से सोने के आभूषण खरीदते हैं, तो अंतिम बिल में मेकिंग चार्ज (गढ़ाई शुल्क) और 3 प्रतिशत का अनिवार्य वस्तु एवं सेवा कर (GST) अलग से जोड़ा जाता है, जिससे शोरूम की कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं.