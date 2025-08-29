Fact Check: राजस्थान में शादी के बाद पहले ससुर, देवर फिर पति? लड़की के घिनौने दावे की सच्चाई आई सामने

Viral Claim About Rajasthan Tradition Is Fake | X

Fact Check: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी (Viral Video on Rajsthan Tradition) से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती यह दावा करती दिख रही है कि “राजस्थान (Rajasthan) में एक परंपरा के तहत शादी के बाद पहले ससुर, फिर देवर और उसके बाद पति का संबंध होता है, और जो पहला बच्चा होगा उसे गिरा दिया जाता है.” यह वीडियो कई प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया और लोगों में आक्रोश फैलाने की कोशिश की गई. लेकिन इस वीडियो की हकीकत कुछ और ही है. वायरल हो रहा यह वीडियो एक पॉडकास्ट का है. फैक्ट चेक (Fact Check) में इस वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वह पूरी तरह झूठा पाया गया.

फैक्ट-चेक में यह स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान में ऐसी कोई परंपरा, रस्म या सामाजिक प्रथा नहीं है. यह दावा पूरी तरह से (Fake News) फर्जी, झूठा और भ्रामक है. राजस्थान की संस्कृति और परंपराएं हमेशा से अपनी समृद्धि, रीति-रिवाज और मर्यादाओं के लिए जानी जाती हैं. इस तरह की अफवाहें समाज की छवि खराब करने और लोगों में भ्रम फैलाने के लिए फैलाई जाती हैं.

राजस्थान की परंपरा पर फर्जी दावे का सच आया सामने

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवती दावा कर रही है कि “राजस्थान में एक परंपरा के तहत शादी के बाद पहले ससुर, फिर देवर और फिर पति का संबंध होता है और जो पहला बच्चा होगा उसे गिरा दिया जाता है।” राजस्थान में ऐसी कोई परंपरा या रस्म नहीं है। यह दावा पूर्णतः फर्जी,… pic.twitter.com/U21yYKhjFd — Rajasthan Police (@PoliceRajasthan) August 29, 2025

फेक न्यूज फैलाना क्यों खतरनाक है?

आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया की पहुंच बहुत व्यापक है. कोई भी झूठी या भ्रामक जानकारी कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है. इससे समाज में गलतफहमियां पैदा होती हैं. क्षेत्र और समुदाय की छवि खराब होती है.

कई बार यह तनाव और विवाद की वजह भी बन जाती है. सबसे अहम बात यह है कि फेक न्यूज प्रसारित करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा भी हो सकती है.

क्या करें और क्या न करें

किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट पर तुरंत विश्वास न करें.

हमेशा भरोसेमंद समाचार स्रोतों और फैक्ट-चेकिंग रिपोर्ट्स की जांच करें.

फर्जी और अफवाह वाले मैसेज आगे न बढ़ाएं.

समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सही जानकारी साझा करें.

वायरल हो रहा यह दावा कि “राजस्थान में शादी के बाद ऐसी परंपरा होती है” पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत है. राजस्थान में ऐसी कोई रस्म नहीं है. इस तरह की फेक न्यूज और अफवाहों पर ध्यान न दें और सही जानकारी आगे शेयर करें.