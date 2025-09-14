Truck Tyre Burst: टोल प्लाजा पर ट्रक का टायर फटा, हुआ जोरदार विस्फोट, कंप्यूटर और बूथ के कांच टूटे, जयपुर का VIDEO आया सामने

Credit-(@RJBNewsLive)

Truck Tyre Burst: जयपुर (Jaipur) के हिंगोनिया टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर उस समय कर्मचारी और लोग घबरा गए, जब एक ट्रक का टायर फट गया. इस टायर फटने का ऐसा धमाका हुआ की कर्मचारी और लोग घबरा गए. ये विस्फोट (Explosion) इतना भयानक था की इससे बूथ (Booth) भी टूट गया और कंप्यूटर (Computer) भी टूट गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. इस घटना में जो कर्मचारी एकदम पास में बूथ में बैठा है, उसकी जान बाल बाल बच गई. ये घटना शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है.

ये धमाका इतना तेज था की इसके कारण बूथ की खिड़कियां भी टूट गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @RJBNewsLive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Gurugram Accident: टोल बचाने के चक्कर में बस चालक ने कर्मचारी को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, हरियाणा के गुरुग्राम की घटना (Watch Video )

टोल प्लाजा पर ट्रक का टायर फटा

बाल बाल बचा टोल कर्मचारी

इस दौरान देख सकते है की कर्मचारी आराम से बूथ (Booth) पर बैठा होता है और इसी दौरान ये धमाका होता है और इसके बाद कर्मचारी उठता है और वहां से भाग खड़ा होता है. इस घटना में कर्मचारी की जान बाल बाल बच गई.

घटना के बाद लोगों में फैली दहशत

इस घटना के बाद काफी देर तक लोगों में दहशत (Panic) फैल गई. काफी देर तक लोग समझ ही नहीं पाएं की आखिर हुआ क्या है. इस घटना के बाद काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा. गनीमत रही की इस हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई है.