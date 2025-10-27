Lucknow Shocker: लापरवाही की हद है! महिला की डिलीवरी के बाद उसे चढ़ा दिया एक्सपायर ग्लूकोज, लखनऊ के सरकारी हॉस्पिटल का मामला आया सामने

Expired glucose was administered to the woman. (Credit-Twitter)

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: लखनऊ (Lucknow) जिले से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है.काकोरी (Kakori) के सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में डिलीवरी हो जाने के बाद महिला को नर्स ने गलती से एक्सपायरी डेट वाला ग्लूकोज चढ़ा दिया. इस घटना के बाद महिला की तबियत खराब हो गई. घटना के बाद मरीज के परिजनों ने जमकर हॉस्पिटल (Hospital) में हंगामा किया. जानकारी के मुताबिक़ नरौना गांव की एक गर्भवती महिला की शनिवार को सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. डिलीवरी के बाद महिला और उसका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ थे. लेकिन रविवार सुबह नर्स ने गलती से एक्सपायरी डेट वाला ग्लूकोज चढ़ा दिया.

जिसके बाद महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई. डॉक्टरों ने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की और उसे क्वीन मेरी हॉस्पिटल रेफर कर दिया. ये भी पढ़े:गलत इंजेक्शन से नवजात बच्ची का सड़ गया हाथ, अब काट कर करना होगा अलग, ग्रेटर नोएडा में अस्पताल की बड़ी लापरवाही

परिजनों का हंगामा

महिला की हालत बिगड़ने पर परिजन भड़क उठे और हॉस्पिटल में लापरवाही (Negligence) के खिलाफ हंगामा करने लगे.उन्होंने नर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. इस दौरान बने एक वीडियो में परिजन नर्स से उसका नाम और जवाब मांगते नजर आए. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

स्वास्थ विभाग में मचा हड़कंप

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस (Police) और स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने परिजनों को शांत कराने की कोशिश की, जबकि सीएमओ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दो सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है. समिति ने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज कर लिए हैं और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. के.डी. मिश्रा ने बताया कि परिजन नीरज श्रीवास्तव की शिकायत सही पाई गई है.जांच में पुष्टि हुई कि नर्स से गलती हुई थी. उन्होंने कहा, 'जिम्मेदार स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

लापरवाही पर उठे सवाल

इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है. उनका कहना है कि हॉस्पिटल में निगरानी और दवाओं की जांच की व्यवस्था बेहद कमजोर है. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अन्य मरीजों को भी एक्सपायरी ग्लूकोज (Expired Glucose) चढ़ाया गया हो सकता है.