Mumbai: पॉप सिंगर एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में बड़ा कांड, 73 लोगों के 24 लाख के फोन चोरी, पुलिस ने दर्ज की 7 FIR

एनरिक के गानों पर झूम रहे थे फैंस, चोरों ने साफ कर दिए 73 मोबाइल (Photo : X)

Enrique Iglesias Mumbai Concert: मुंबई में बुधवार की शाम मशहूर पॉप सिंगर एनरिक इग्लेसियस के नाम थी. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के MMRDA ग्राउंड में उनका धमाकेदार कॉन्सर्ट हुआ. लेकिन जब फैंस 'हीरो' और 'बायलामोस' जैसे गानों पर झूम रहे थे, तब चोरों ने अपना काम कर दिया.

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने कम से कम 73 लोगों के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया.

24 लाख रुपये के फोन हुए गायब

पुलिस के मुताबिक, जो 73 फोन चोरी हुए हैं, उनकी कुल कीमत करीब 23.85 लाख रुपये (लगभग 24 लाख रुपये) है. इस चोरी को लेकर अब तक सात अलग-अलग FIR दर्ज की जा चुकी हैं.

Enrique Iglesias picks up a phone thrown by a fan on stage at his Mumbai concert and proceeds to click a selfie with it#EnriqueIglesias pic.twitter.com/iP57bnHo25 — HT Entertainment (@htshowbiz) October 30, 2025

7,000 रुपये की थी सबसे सस्ती टिकट

यह कॉन्सर्ट काफी महंगा था. इसे देखने के लिए सबसे सस्ती टिकट ही 7,000 रुपये की थी. 50 साल के ग्रैमी विनर सिंगर एनरिक को लाइव देखने के लिए 25,000 से ज्यादा फैंस इकट्ठा हुए थे. सिंगर ने 90 मिनट तक परफॉर्म किया और लोगों का खूब मनोरंजन किया.

कौन-कौन हुआ शिकार?

जिन लोगों ने अपने फोन गंवाए, उनमें हर तरह के लोग शामिल हैं. शिकायत करने वालों में एक मेकअप आर्टिस्ट, एक होटल मालिक, कई छात्र, एक पत्रकार और कुछ बिजनेसमैन भी हैं. फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है.