VIDEO: इंजीनियरिंग छोड़ मोमोज से कमाया नाम, गुरुग्राम के युवक ने 50 लाख की नौकरी को मारी लात, अब है करोड़ों का टर्नओवर

गुरुग्राम. आज के दौर में जहां युवा लाखों के पैकेज वाली कॉर्पोरेट नौकरियों के पीछे भागते हैं, वहीं गुरुग्राम के रहने वाले पेशे से इंजीनियर साकेत सौरभ ने लीक से हटकर कुछ अलग करने की ठानी. एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) में 50 लाख रुपये सालाना की शानदार नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने सड़कों पर मोमोज का स्टाल लगाना शुरू किया. शुरुआती संघर्षों के बावजूद, ढाई साल के भीतर उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर 5 करोड़ रुपये का बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर दिया है.

जोखिम भरा फैसला

इस सफल उद्यमी की पहचान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में रही है, जिनका करियर काफी शानदार चल रहा था. हालांकि, उनका मन हमेशा से कुछ अपना शुरू करने में था. उन्होंने महसूस किया कि भारत में 'स्ट्रीट फूड' के बाजार में संगठित और स्वच्छ विकल्पों की बहुत गुंजाइश है. परिवार और दोस्तों की शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद, उन्होंने अपनी जमा पूंजी के साथ मोमोज के क्षेत्र में कदम रखने का बड़ा जोखिम उठाया.

युवक ने मोमोज से कमाया नाम

View this post on Instagram A post shared by The Momos Mafia (@the.momosmafia)

शुरुआती चुनौतियां और बिजनेस मॉडल

शुरुआत आसान नहीं थी. एक आलीशान दफ्तर से निकलकर सड़क किनारे स्टाल पर काम करना उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने अपने मोमोज में स्वाद के साथ-साथ स्वच्छता (Hygiene) और वैरायटी पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने 'क्लाउड किचन' और छोटे कियोस्क मॉडल का सहारा लिया ताकि परिचालन लागत (Operational Cost) कम रहे.