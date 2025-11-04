Maharashtra Election 2025: महानगर पालिका और ZP के चुनावों की हो सकती है घोषणा, आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस

Election Commission (Photo Credits Twitter)

Maharashtra Election 2025: महाराष्ट्र में लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है.राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे आज दोपहर मीडिया से बातचीत करेंगे.उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगरपालिका, नगरपरिषद, जिला परिषद और महानगरपालिकाओं के चुनावों की तारीखें घोषित की जाएंगी.

जानकारी के मुताबिक़ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो सकती है.ये भी पढ़े:Maharashtra Municpal Corporation Election Update: महानगर पालिका चुनाव के इंतजार में बैठे है उम्मीदवार और नागरिक, कब होंगे इलेक्शन, महत्वपूर्ण जानकारी आई सामने

तीन चरणों में हो सकते हैं चुनाव

राज्य में इस बार स्थानीय निकाय चुनाव तीन चरणों में कराने की योजना है.पहले चरण में 246 नगरपालिकाओं और 42 नगर पंचायतों के चुनाव. दुसरे चरण में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव.तीसरे चरण में महानगरपालिका चुनावों की घोषणा अंतिम चरण में की जाएगी.पहले चरण के मतदान की संभावना नवंबर महीने में बताई जा रही है. चुनाव आयोग की योजना के अनुसार, चुनाव की घोषणा के बाद 21 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट की सख्त समयसीमा

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनकी चुनाव प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से पहले पूरी की जानी चाहिए. इसी वजह से राज्य निर्वाचन आयोग तेजी से तैयारी कर रहा है.

पूरे राज्य की निगाहें चुनावी घोषणा पर

राज्यभर में इन चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. सभी राजनीतिक दलों की नजरें अब राज्य निर्वाचन आयोग की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं. माना जा रहा है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, राज्यभर में आचार संहिता लागू हो जाएगी और महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक परिदृश्य गर्मा जाएगा.