Wall Collapsed in Mansa: आराम से साइकिल पर जा रहा था बुजुर्ग, तभी अचानक भरभराते हुई गिरी दीवार, पंजाब के मनसा से मौत का VIDEO आया सामने

Wall Collapsed in Mansa: पंजाब (Punjab) में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश चल रही है. जिसके कारण कई हादसे भी सामने आएं है. पंजाब के मनसा (Mansa) से एक हादसे का दिल दहलानेवाला वीडियो सामने आया है.जिसमें सड़क किनारे एक दीवार के ढह जाने की वजह से एक बुजुर्ग साइकिल सवार की मौत हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. वीडियो में देख सकते है की एक सड़क पर बुजुर्ग साइकिल से आ रहा होता है और इसी दौरान एक बड़ी सी दीवार बुजुर्ग पर गरी जाती है और बुजुर्ग इस दीवार के नीचे दब जाता है. बताया जा रहा है की इस हादसे में बुजुर्ग किसान की मौत हो गई.
इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:UP: गाजियाबाद में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, मासूम बच्चे की मौत, मां गंभीर रूप से घायल; Video
दीवार की चपेट में आया बुजुर्ग शख्स
ये हादसा बेहद ही भयावह है. साइकल सवार युवक आराम से जा रहा था, तभी भरभरा कर दीवार गिर पड़ी. घटना पंजाब के मानसा की बताई जा रही है. pic.twitter.com/F8rHNMHBPK
— Priya singh (@priyarajputlive) August 31, 2025
दीवार बनी मौत की वजह
इस दौरान बुजुर्ग ने भी नहीं सोचा होगा की कुछ देर में उसके साथ हादसा होनेवाला है. इस हादसे के बाद बुजुर्ग के घर के लोगों में मातम फैल गया है. बता दें की पंजाब (Punjab) में जोरदार बारिश हो रही है. जिसके कारण कई गांव बाढ़ की चपेट में है. कई गांवों को खाली भी करवाया गया है.
मौसम विभाग का अलर्ट
पंजाब के लिए भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया है. बता दें की पंजाब में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए है. अगले 48 घंटों में पंजाब के कई शहरों और गांवों में भारी बारिश का अनुमान मौसम ने जताया है.