UP Board 10th & 12th Result 2026 Update: यूपी में जल्द खत्म होगा लाखों छात्रों का इंतजार! 25 से 28 अप्रैल के बीच जारी हो सकते हैं 10वीं-12वीं बोर्ड के नतीजे; ऐसे करें परिणाम चेक

UP Board 10th & 12th Result 2026 Update: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के लिए तैयार है. नवीनतम जानकारी के अनुसार, यूपी बोर्ड 25 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 के बीच आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे जारी कर सकता है. इस वर्ष की परीक्षाओं में राज्य भर के 52 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे, जो अब अपने स्कोरकार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

मूल्यांकन प्रक्रिया हुई पूरी

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 को समाप्त हुई थीं. परीक्षा के सफल आयोजन के बाद, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम युद्ध स्तर पर किया गया. लगभग 1.5 लाख से अधिक परीक्षकों ने 2.7 करोड़ से अधिक कॉपियों की जांच अप्रैल के पहले सप्ताह तक पूरी कर ली थी. फिलहाल बोर्ड अंकों के मिलान और वेरिफिकेशन की अंतिम प्रक्रिया में जुटा है.

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

परिणाम घोषित होने के बाद छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं:

यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं. होमपेज पर 'Class 10th Result 2026' या 'Class 12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर और आवश्यक विवरण (जैसे स्कूल कोड) दर्ज करें. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. भविष्य के लिए अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें.

इसके अलावा छात्र डिजिलॉकर (DigiLocker) और उमंग (UMANG) ऐप के जरिए भी अपना डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे.

स्कोरकार्ड में क्या होगा खास?

छात्रों के मार्कशीट में कुछ महत्वपूर्ण विवरण दिए जाएंगे, जिनकी जांच करना आवश्यक है:

छात्र का नाम और रोल नंबर.

विषयवार प्राप्त अंक.

कुल प्राप्तांक और डिवीजन (श्रेणी).

रिजल्ट स्टेटस (Pass/Fail/Compartment).

नियमों के अनुसार, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं.

टॉपर्स की सूची और भविष्य की राह

बोर्ड परिणामों के साथ ही राज्य और जिला स्तर पर टॉप करने वाले मेधावी छात्रों की मेरिट लिस्ट भी जारी करेगा. कक्षा 10वीं के छात्र इन नतीजों के आधार पर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्ट्रीम (विज्ञान, वाणिज्य या कला) का चुनाव करेंगे. वहीं, कक्षा 12वीं के छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सेज और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेंगे. जो छात्र किसी कारणवश एक या दो विषयों में सफल नहीं हो पाते, उन्हें उसी शैक्षणिक सत्र में 'कंपार्टमेंट परीक्षा' में बैठने का अवसर दिया जाएगा.