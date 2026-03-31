RBSE 12th Result 2026 Announced: इंतजार खत्म, राजस्थान बोर्ड 12वीं का परिणाम घोषित, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर एक क्लिक में ऐसे करें चेक

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RBSE 12th Result 2026 Announced: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) परीक्षा में शामिल हुए लाखों विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म हो गया है. बोर्ड ने आज सुबह 10:00 बजे विज्ञान (Science), कला (Arts) और वाणिज्य (Commerce) तीनों संकायों के परिणाम एक साथ घोषित कर दिए हैं. परिणाम आने के बाद छात्र ख़ुशी से झूम उठे और जो छात्र परीक्षा में सफल रहे. उनका ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा.

राजधानी और जिलों का प्रदर्शन

इस वर्ष भी छात्राओं ने बाजी मारी है या छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इसके विस्तृत आंकड़े बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. उदयपुर से परिणाम जारी करने का निर्णय इस बार विशेष रहा, जिससे राज्य के विभिन्न संभागों में शिक्षा के प्रति उत्साह का संदेश गया है. यह भी पढ़े: MP Board Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं-11वीं के नतीजे घोषित, educationportal.mp.gov.in पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया

विद्यार्थी अपना परिणाम नीचे दिए गए चरणों का पालन कर देख सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर मौजूद 'Main Examination Results 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

अपने संबंधित संकाय (Science, Arts या Commerce) का चयन करें.

अपना रोल नंबर दर्ज करें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें.

आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, इसे भविष्य के लिए डाउनलोड या प्रिंट कर लें.

पिछले वर्षों का रुझान (Background Information)

अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो आरबीएसई (RBSE) आमतौर पर मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित करता था. 2025 में 12वीं के परिणाम मई महीने में जारी किए गए थे. हालांकि, इस वर्ष 2026 में बोर्ड ने सत्र को नियमित करने और उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को समय देने के उद्देश्य से मार्च के अंत में ही परिणाम जारी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

अगले कदम: पुनर्मूल्यांकन और अंकतालिका

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे जल्द ही स्क्रूटनी (Scrutiny) या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे. बोर्ड द्वारा इसकी तिथियां और शुल्क विवरण आज शाम तक आधिकारिक पोर्टल पर साझा किए जाने की संभावना है. ओरिजिनल मार्कशीट छात्रों को उनके संबंधित विद्यालयों से कुछ दिनों बाद प्राप्त होगी.