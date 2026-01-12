Rajasthan REET Mains एडमिट कार्ड 2026 जारी, राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा के हॉल टिकट ऐसे करें डाउनलोड और जानें परीक्षा शेड्यूल

(Photo Credits Twitter)

Rajasthan REET Mains Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आज, 12 जनवरी 2026 को रीट मेन्स (REET Mains) परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. प्राथमिक (लेवल-1) और उच्च प्राथमिक (लेवल-2) शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या एसएसओ पोर्टल (SSO Portal) के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा राजस्थान के सरकारी स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 7,759 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है.

परीक्षा का पूरा शेड्यूल: 17 से 20 जनवरी तक

बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लिखित परीक्षा 17 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के बीच विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम नीचे दिया गया है.

तारीख स्तर/विषय समय 17 जनवरी लेवल-1 (सामान्य शिक्षक) सुबह 10:00 से दोपहर 12:30 बजे 18 जनवरी लेवल-2 (विज्ञान-गणित) सुबह 10:00 से दोपहर 12:30 बजे 18 जनवरी लेवल-2 (सामाजिक अध्ययन) दोपहर 3:00 से शाम 5:30 बजे 19 जनवरी लेवल-2 (अंग्रेजी) सुबह 10:00 से दोपहर 12:30 बजे 19 जनवरी लेवल-2 (हिंदी) दोपहर 3:00 से शाम 5:30 बजे 20 जनवरी लेवल-1 (संस्कृत) सुबह 10:00 से दोपहर 12:30 बजे 20 जनवरी लेवल-2 (संस्कृत) दोपहर 3:00 से शाम 5:30 बजे

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'Admit Card' टैब पर क्लिक करें. "Direct Recruitment of Primary and Upper Primary School Teacher 2025-26" के लिंक का चयन करें. अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा; इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें।

वैकल्पिक रूप से, अभ्यर्थी sso.rajasthan.gov.in पर लॉग इन करके 'Recruitment Portal' के माध्यम से भी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.

परीक्षा केंद्र के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर छपे नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और समय का सावधानीपूर्वक मिलान कर लें। परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है:

अनिवार्य दस्तावेज: एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र) और एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाएं।

समय का पालन: परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचें। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा.

सुरक्षा उपाय: पेपर लीक और नकल रोकने के लिए इस बार केंद्रों पर मोबाइल सिग्नल जैमर और एआई-आधारित निगरानी प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा.

REET 2024 का प्रदर्शन: एक नजर

पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, रीट परीक्षा में कुल 14.29 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 50.77% रहा था। लेवल-1 में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत 62.33% था, जबकि लेवल-2 में 44.69% अभ्यर्थी सफल रहे थे।