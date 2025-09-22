Good News! पुणे में 2026 तक खुलेगा IIM मुंबई का नया कैंपस, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने फैसले को बताया मील का पत्थर; VIDEO

(Photo Credits Instagram)

Good News For Pune! शिक्षा में क्षेत्र में पुणेवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) मुंबई अब पुणे में अपना नया कैंपस खोने जा जा रहा है. यह कदम पुणे और महाराष्ट्र राज्य को एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यह नया कैंपस वर्ष 2026 तक इस शहर में खुल जाएगा. पुणे शहर में IIM मुंबई का नया कैंपस खुलने पर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल (Union Minister Murlidhar Mohol) ने ख़ुशी जाहिर की है.

मंत्री मोहोल फैसले को मील का पत्थर बताया

केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक वीडियो जारी कर इस पहल को पुणे और महाराष्ट्र के शैक्षणिक व औद्योगिक विकास के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि यह नया कैंपस पुणे को एक प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में और सशक्त करेगा. साथ ही, छात्रों को स्थानीय स्तर पर विश्वस्तरीय प्रबंधन शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी देगा. यह भी पढ़े: Direct Flights From Pune To Europe: पुणे से यूरोप के लिए जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान; केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की बड़ी घोषणा

केंद्रीय मंत्री मोहोल ने फैसले पर जताया ख़ुशी

मोहोल ने आगे कहा कि यह संस्थान न केवल उद्यमिता (Entrepreneurship) को बढ़ावा देगा, बल्कि नवाचारों को मजबूत प्रबंधन सहायता के साथ सफल स्टार्टअप्स में बदलने में भी मदद करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल "आत्मनिर्भर भारत" की सोच के अनुरूप है और "विकसित भारत 2047" मिशन में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देगी.

IIM मुंबई की योजना क्या है?

IIM मुंबई के निदेशक प्रो. मनोज कुमार तिवारी ने जानकारी दी कि पुणे कैंपस में शैक्षणिक वर्ष 2026 से क्षमता निर्माण (capacity building) और अल्पकालिक कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम (short-term Executive Training Programs) शुरू करने की योजना है.

प्रो. तिवारी ने मंत्री मोहोल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विस्तार IIM मुंबई को राष्ट्र के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में और अधिक सक्षम बनाएगा.