School Assembly News Headlines for 15 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 15 सितंबर की सुर्खियां, पढ़ें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें

School Assembly News Headlines for 15 September 2025: सोमवार, 15 सितंबर 2025 की स्कूल असेंबली के लिए हम प्रमुख खबरें लेकर आए हैं. इसमें राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, व्यापार, विज्ञान और टेक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है. यह न्यज रीडिंग छात्रों को किताबों से परे दुनिया से जुड़ने का मौका देता है. समाचार पढ़ना या सुनना छात्रों के लिए बहुत जरूरी है. इससे न केवल सामान्य ज्ञान बढ़ता है, बल्कि देश की प्रगति और चुनौतियों की समझ भी मिलती है. नियमित रूप से अपडेट रहने वाले छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित होती है और वे जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर अग्रसर होते हैं.

आज की सुर्खियां छात्रों को उनके भविष्य से जुड़े वर्तमान मुद्दों से परिचित कराती हैं. तो आइए एक साथ ध्यान दें और जानें कि दुनिया में अभी क्या हो रहा है.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुंछ में तीन आतंकी समर्थकों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद कर एक बड़ी साजिश को नाकाम किया.

पूर्वोत्तर राज्यों में 5.8 तीव्रता का भूकंप, असम रहा भूकंप का केंद्र, कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकले.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, निजी स्वार्थों और व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण दुनिया में गंभीर समस्याएं और तनाव बढ़े हैं.

राहुल गांधी सोमवार, 15 सितंबर को पंजाब पहुंचेंगे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और पीड़ितों से मिलेंगे.

न्यायमूर्ति एम सुंदर मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने, मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुके हैं.

पद्म विभूषण गायक छन्नूलाल मिश्रा की हालत बिगड़ी, डॉक्टरों ने उन्हें वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज शुरू किया.

सरकार ने चश्मे और लेंस पर जीएसटी घटाकर 5% किया, उपभोक्ताओं को कीमतों में बड़ी राहत की उम्मीद.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, विकास दर लगातार बढ़ रही है.

केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने श्वेत वस्तुओं पर पीएलआई योजना के लिए आवेदन विंडो फिर से खोली, उद्योग को राहत.

आईएमडी ने चेतावनी दी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना, सतर्क रहने की सलाह.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो नजरबंदी से बाहर आ गए हैं, अब ब्रासीलिया में उनकी स्वास्थ्य जांच और उपचार होगा.

इजराइली विमानों ने गाजा शहर के ताल अल-हवा इलाके में अल-कौथर टावर पर बमबारी कर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया.

रूस ने एक नई सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया, समुद्री युद्ध क्षमता और रक्षात्मक शक्ति मजबूत हुई.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इज़राइल पहुंचे, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिति पर शीर्ष नेताओं से करेंगे बातचीत.

नेपाल में कार्यभार संभालते ही सुशीला कार्की ने कहा कि तोड़फोड़ से जुड़ी घटनाओं में शामिल लोगों की जांच की जाएगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से रूसी तेल खरीदना बंद करने का आह्वान किया, चीन पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी.

प्रसिद्ध बांग्लादेशी लोक गायिका और सांस्कृतिक हस्ती फरीदा परवीन का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

लंदन में Anti-immigration rally में एक लाख से ज्यादा लोग जुटे, झड़पों में 26 पुलिसकर्मी घायल.

इक्वाडोर के सैंटो डोमिंगो प्रांत में एक पूल हॉल में गोलीबारी, कम से कम सात लोगों की मौके पर ही मौत.

यूक्रेन के हमलों के बीच रूसी ड्रोन ने रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की, नाटो ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)