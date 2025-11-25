School Assembly News Headlines for 26 November: स्कूल असेंबली के लिए 26 नवंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 26 November: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 26 नवंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 26 नवंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण: राम मंदिर पर लहराई धर्म ध्वजा, पीएम मोदी ने किया मंदिरों में दर्शन-पूजन.

'जुबिन गर्ग की हत्या हुई...', सिंगर की मौत पर CM हिमंता बिस्वा सरमा ने किया खुलासा.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर PMO में अहम बैठक, अधिकारियों को सख्त एक्शन लेने के निर्देश.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत तेज, AAP ने BJP पर लगाया डेटा हेराफेरी का आरोप.

SIR के खिलाफ रैली में बोलीं ममता बनर्जी- BJP मुझसे ना लड़ सकती है, ना हरा सकती है.

संसद के शीतकालीन सत्र के लिए किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

ट्रंप-जेलेंस्की मुलाकात पर व्हाइट हाउस ने कहा - इस सप्ताह बैठक नहीं.

अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बमबारी, 9 बच्चों समेत 10 नागरिकों की मौत.

PAK आर्मी ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक वाले काबुल के दावों को खारिज किया.

अफगानिस्तान में बच्चों की हत्या का देंगे जवाब, तालिबान ने पाकिस्तान को दी चेतावनी.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार जीता कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब.

सर्जरी के बाद श्रेयस अय्यर ने रिकवरी पर दिया अपडेट, शुरू कर दी ट्रेनिंग.

आईसीसी टी20 रैंकिंग : स्कॉटलैंड और थाईलैंड की महिला खिलाड़ियों ने लगाई लंबी छलांग.

गौतम गंभीर को कोचिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, आइसलैंड क्रिकेट ने उड़ाया भारतीय कोच का मजाक.

हॉकी: सुल्तान अजलान शाह कप में बेल्जियम ने भारत को 2-3 से हराया.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.