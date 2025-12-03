School Assembly News Headlines for 4 December: स्कूल असेंबली के लिए 4 दिसंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News Headlines Today

School Assembly News Headlines for 4 December: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 4 दिसंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 4 दिसंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

बेंगलुरु: रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत, 'दैव' परंपरा के अपमान का आरोप.

दिल्ली प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए बनेगी कमेटी, सीएम रेखा करेंगी चेयर, शामिल होंगे वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स.

प्रज्वल रेवन्ना को हाई कोर्ट से झटका, रेप केस में जमानत याचिका हुई खारिज.

भारतीय रुपया आज 1 डॉलर के मुकाबले 90 के पार, रिकॉर्ड निचले स्तर पर, लगातार छठे दिन आई गिरावट.

सरकार ने मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता समाप्त की.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन में मौतों की संख्या 800 के पार.

बांग्लादेश में फिर फूटा शिक्षकों का गुस्सा, प्राथमिक टीचरों ने देशभर में स्कूल बंद का किया ऐलान.

श्रीलंका में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने उठाया बड़ा कदम, हेल्थकेयर फील्ड हॉस्पिटल बनाया.

बलूचिस्तान में कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना पर हमला.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

टी-20 फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी हुई लॉन्च.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारत की टीम घोषित, सूर्यकुमार यादव कप्तान.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में पंड्या की वापसी, गिल भारतीय टीम के उपकप्तान.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में विराट कोहली का धमाका, करियर का 53वां शतक जड़ा.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.