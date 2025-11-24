School Assembly News Headlines for 25 November: स्कूल असेंबली के लिए 25 नवंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 25 November: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 25 नवंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 25 नवंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन, पवन हंस श्मशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार.

देश के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ.

जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव बने बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर.

जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया.

इजरायल के बेरूत हमले में हिज्बुल्लाह चीफ की मौत.

राम मंदिर के शिखर पर मंगलवार को ध्वजारोहण करेंगे पीएम मोदी, 7 हजार से ज्यादा लोग होंगे मौजूद.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

हिज्बुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ और 50 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड हेथम तबातबाई को आईडीएफ ने किया ढेर.

पाकिस्तान के पेशावर में सैन्य हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला, तीन हमलावर मारे गए

मलेशिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कर रहा तैयारी.

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ज्यादती जारी, 15 नागरिकों को हिरासत में लिया.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

कोच देवदत्त की अपील, विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम को आर्थिक रूप से मदद करे बीसीसीआई.

गोवा में खेली जाएगी लीजेंड्स प्रो टी20 लीग, हरभजन-धवन समेत कई दिग्गज खिलाड़ी लेंगे हिस्सा.

IND vs SA ODI: वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.