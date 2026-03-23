Bihar Board 12th Result Update: बिहार में आज जारी हो सकता है इंटर का रिजल्ट, biharboardonline.bihar.gov.in पर एक क्लिक में ऐसे करें परिणाम चेक

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Bihar Board 12th Result Update: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. बोर्ड आज यानी सोमवार, 23 मार्च 2026 को दोपहर 1:30 बजे इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) का परीक्षा परिणाम जारी करेगा. बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीनों संकायों-आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस-के नतीजों की एक साथ घोषणा करेंगे. इस अवसर पर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंद्र और बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर भी उपस्थित रहेंगे.

टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई पूरी

बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थीं. इंटरमीडिएट टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया दो दिन पहले ही संपन्न हुई थी, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बोर्ड किसी भी समय नतीजों की तारीख का ऐलान कर सकता है. न्यूज़18 ने सबसे पहले 23 मार्च को रिजल्ट आने की जानकारी साझा की थी, जिस पर अब बोर्ड की आधिकारिक मुहर लग गई है.

इन वेबसाइट्स पर देख सकेंगे अपना परिणाम

भारी ट्रैफिक को देखते हुए बिहार बोर्ड ने इस बार मुख्य वेबसाइट के अलावा नए पोर्टल्स पर भी रिजल्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. छात्र निम्नलिखित वेबसाइट्स पर अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं:

biharboardonline.bihar.gov.in

interbiharboard.com

bsebexam.com

रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

नतीजे घोषित होने के बाद छात्र इन स्टेप्स का पालन करें:

सबसे पहले ऊपर दी गई किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर 'Bihar Board 12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें.

'View' या 'Submit' बटन पर क्लिक करें.

आपका मार्कशीट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

परीक्षा का संक्षिप्त विवरण

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2026 का आयोजन 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच किया गया था. राज्य भर के केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में लाखों परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था. बोर्ड ने इस बार भी रिकॉर्ड समय में कॉपियों का मूल्यांकन कर रिजल्ट जारी करने की परंपरा को बरकरार रखा है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड तैयार रखें ताकि रिजल्ट पोर्टल खुलते ही वे बिना किसी देरी के अपना स्कोर चेक कर सकें.