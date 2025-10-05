Hurun Rich List 2025: अब शाहरुख खान से भी अमीर हैं PhysicsWallah के अलख पांडे, जानें कितनी है संपत्ति

(Photo : X)

एक बहुत ही दिलचस्प खबर सामने आई है, जिसमें एक टीचर ने दौलत के मामले में बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है. जी हां, ये सच है. एडटेक कंपनी 'फिजिक्सवाला' (PhysicsWallah) के फाउंडर अलख पांडे अब शाहरुख खान से ज़्यादा अमीर हो गए हैं.

कितनी है दोनों की संपत्ति?

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun India Rich List 2025) की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, अलख पांडे की कुल संपत्ति में 223% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है. इस उछाल के साथ उनकी नेट वर्थ अब ₹14,510 करोड़ हो गई है.

वहीं दूसरी तरफ, शाहरुख खान ने भी इस साल शानदार कमाई की है और पहली बार अरबपतियों के क्लब में शामिल हुए हैं. उनकी संपत्ति 71% बढ़कर ₹12,490 करोड़ तक पहुंच गई है. लेकिन इसके बावजूद, वह अलख पांडे से पीछे रह गए हैं.

कैसे हुई अलख पांडे की कमाई में इतनी बढ़ोतरी?

अलख पांडे की कंपनी 'फिजिक्सवाला' छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय है और तेज़ी से बढ़ रही है.

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में अपना घाटा ₹1,131 करोड़ से घटाकर सिर्फ ₹243 करोड़ कर लिया है.

वहीं, कंपनी की कमाई भी ₹1,940 करोड़ से बढ़कर ₹2,886 करोड़ हो गई है.

'फिजिक्सवाला' जल्द ही अपना ₹3,820 करोड़ का IPO भी लाने की तैयारी में है, जिससे कंपनी की वैल्यू और बढ़ेगी.

शाहरुख खान ने भी की बंपर कमाई

ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान ने कमाई नहीं की. उनकी प्रोडक्शन कंपनी 'रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट' ने भी अच्छा मुनाफा कमाया. इसके अलावा, उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' ने दुनियाभर में ₹1,160 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसने उनकी संपत्ति बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया.

यह खबर दिखाती है कि कैसे भारत में नए ज़माने के स्टार्टअप और उनके फाउंडर बड़ी-बड़ी हस्तियों को भी दौलत के मामले में टक्कर दे रहे हैं. एक टीचर का बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक से आगे निकल जाना, बदलते भारत की एक बड़ी कहानी है.