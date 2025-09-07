Earthquake in Amravati: महाराष्ट्र के अमरावती जिले में आया भूकंप, कई गांवों में लोगों ने महसूस किए झटके

Representational Image |

अमरावती, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती (Amravati) जिले में आज सुबह भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए. जिले के तिवसा तहसील के शिरजगांव, मोझरी में भूकंप के दो झटके महसूस किए गए. भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस होने के बाद कुछ देर के लिए ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त हो गया.स्थानीय लोगों ने बताया कि भूकंप के कारण गांव के कई घरों के बर्तन नीचे गिर गए और एक जगह नाली में गड्डे हो गए. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने या कोई बड़ा नुकसान होने की खबर नहीं है.प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह अचानक आए भूकंप से अमरावती में ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया. भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.स्थानीय लोगों ने बताया कि भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए. घरों से बर्तन गिरने से हड़कंप मच गया.

ग्रामीणों ने बताया कि गांव के एक नाले में दरारें पड़ गई हैं. स्थानीय प्रशासन ने घटना का संज्ञान लिया है और नुकसान का आकलन कर रहा है. ये भी पढ़े:Earthquake In Amravati District: अमरावती जिले में नागरिकों ने महसूस किए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता

पहले भी आ चुके है भूकंप

ग्रामीणों के मुताबिक़ कि कुछ साल पहले अमरावती (Amravati) के शिरजगांव मोझारी गांव में भी इसी तरह के हल्के झटके महसूस किए गए थे. इससे पता चलता है कि यह इलाका भूकंप-प्रवण क्षेत्र हो सकता है.विशेषज्ञों के अनुसार, भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में ऐसे हल्के झटके आना आम बात है. लेकिन इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए. भूकंप विज्ञान केंद्र इन झटकों की तीव्रता और कारणों की जांच कर रहा है.अमरावती के स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों से शांत रहने और न घबराने की अपील की है.

जून में कई गांवों में महसूस किए थे ग्रामीणों ने भूकंप के झटके

बता दें की इसी वर्ष 4 जून को भी अमरावती जिले (Amravati District) में भूकंप की घटना सामने आई थी. 3.8 तीव्रता का भूकंप आया था.भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था. यह जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) ने दी थी. हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर उस दौरान नहीं आई थी. इस भूकंप के बाद अब लोगों में भी डर फैल गया है.