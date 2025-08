E20 Petrol Mileage: इथेनॉल वाले पेट्रोल पर बवाल! क्या सच में यह आपकी गाड़ी का माइलेज घटा रहा है?

Ethanol Blended Petrol: आजकल सड़कों पर और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ी हुई है - E20 पेट्रोल. जब सरकार ने 2023 में इसे लॉन्च किया, तो बड़े-बड़े दावे किए गए. कहा गया कि इससे प्रदूषण (CO2​) कम होगा और गाड़ी का इंजन पहले से बेहतर चलेगा. लेकिन अब कई कार मालिक शिकायत कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल डलवाने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज काफ़ी गिर गया है.

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई है. प्रमोद जोशी नाम के एक शख्स ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि उनकी फॉक्सवैगन वेंटो कार जो पहले 10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी, E20 पेट्रोल डालने के बाद सीधे 6.3 किलोमीटर प्रति लीटर पर आ गई. उन्होंने बताया कि पहले उनकी कार ने कभी भी 8 किलोमीटर प्रति लीटर से कम का माइलेज नहीं दिया था.

एक और यूज़र ने लिखा कि दुनिया में भारत ही अकेला ऐसा देश है जो उन गाड़ियों में भी E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा है जो इसके लिए बनी ही नहीं हैं. उनका कहना है कि E20 पेट्रोल न सिर्फ़ माइलेज घटाता है, बल्कि इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे गाड़ी की उम्र कम हो सकती है.

इन शिकायतों के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी अपना पक्ष रखा है. सरकार का कहना है कि माइलेज में भारी गिरावट की बातें सही नहीं हैं और इनके पीछे कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है.

हालांकि, मंत्रालय ने यह ज़रूर माना है कि E20 फ्यूल से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है. उनके मुताबिक:

सरकार का कहना है कि अगर किसी की गाड़ी के माइलेज में इससे ज़्यादा गिरावट आ रही है, तो उन्हें अपनी गाड़ी की जांच करानी चाहिए. सरकार ने सलाह दी है कि पुरानी गाड़ियों में E20 फ्यूल के साथ संगत (compatible) पार्ट्स का इस्तेमाल करें और 20,000-30,000 किलोमीटर चलने के बाद रबर के पुराने पुर्जों को बदलवा लें.

अब सवाल उठता है कि अगर माइलेज थोड़ा घटता है, तो सरकार इसे क्यों बढ़ावा दे रही है. इसके पीछे कुछ तकनीकी कारण हैं:

इस पूरे मामले का सार यह है कि E20 पेट्रोल भविष्य का फ्यूल है, जिसे पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है. जो गाड़ियां नई हैं और E20 के हिसाब से बनी हैं, उनमें परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है.

📑Some articles/ reports in the media have raised concerns about the potential negative impact of 20% ethanol blending (E20) in petrol, particularly with regard to older vehicles and customer experience. These concerns, however, are largely unfounded and not supported by…

— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) August 4, 2025