नितिन गडकरी के बेटे की इथेनॉल कंपनी को बंपर फायदा! E20 पॉलिसी के बीच CIAN एग्रो के शेयर में जबरदस्त उछाल

Representational Image | PTI

मुंबई, 28 अगस्त: CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd) के शेयर की कीमत ₹668.10 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है. कंपनी के शेयरों में इस भारी उछाल के बीच, सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा E20 फ्यूल (20% इथेनॉल वाला पेट्रोल) को बढ़ावा देने के पीछे एक साजिश का आरोप लगाया जा रहा है.

लोग सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि नितिन गडकरी के बेटे, निखिल गडकरी, CIAN एग्रो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. आज कंपनी का शेयर ₹31.80 यानी 5.00% की बढ़त के साथ ₹668.10 पर कारोबार कर रहा है. गौरतलब है कि पिछले साल 29 अगस्त को इस कंपनी के शेयर का 52-सप्ताह का निचला स्तर ₹107.35 था.

CIAN Agro Share Price

सोशल मीडिया पर क्या हैं आरोप?

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया है कि CIAN एग्रो पारंपरिक रूप से इथेनॉल बनाने वाली कंपनी नहीं थी, लेकिन उसने फरवरी 2024 में इस क्षेत्र में कदम रखा. इसके बाद, देश में इथेनॉल के उपयोग को तेजी से बढ़ावा दिया जाने लगा. एक्स (पहले ट्विटर) पर यूजर्स ने दावा किया, "कंपनी का राजस्व 28 गुना बढ़ गया. मुनाफा 100 गुना बढ़ गया. शेयर एक साल पहले के ₹41 से बढ़कर आज ₹668 पर पहुंच गया है और अपर सर्किट पर लॉक है." यह एक बड़ी बात है कि सिर्फ एक साल में CIAN एग्रो का शेयर ₹38 से बढ़कर ₹668.10 पर पहुंच गया है.

CIAN Agro is not traditionally an ethanol producer but entered the space in Feb 2024. India started pushing for ethanol usage. The revenues mutliplied 28X. The profits shot up 100X The share went up from Rs.41 a year back to Rs.668 today, locked at upper circuit. PS: CIAN is… pic.twitter.com/2nD6XJ4H7f — Maheshwer Peri (@maheshperi) August 27, 2025

यह पूरा मामला ऐसे समय में गरमाया है जब देश भर में इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के वाहनों पर पड़ने वाले प्रभाव और सरकार के E20 पेट्रोल पर जोर देने को लेकर बहस छिड़ी हुई है.

PS: CIAN is owned by #Nikhil Gadkari, son of Nitin Gadkari.#CIAN Agro is not traditionally an ethanol producer but entered the space in Feb 2024 . India started pushing for ethanol usage. The revenues mutliplied 28X. The #profits shot up 100X The share went up from Rs.41 a… pic.twitter.com/wfHEaSfCCv — A K Mandhan (@A_K_Mandhan) August 27, 2025

सरकार का क्या कहना है?

इसी महीने की शुरुआत में, नितिन गडकरी ने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल पर जताई जा रही चिंताओं को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है. उन्होंने आलोचकों पर इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया और उन्हें चुनौती दी कि वे एक भी ऐसा मामला बताएं जहां E20 पेट्रोल के कारण वाहन में कोई समस्या आई हो.

nitin gadkari son's comapny works actively works on ethonal things from 38 rs 668 in 1 years and here i am doing swing trades and finding better risk reward setup 🙂 pic.twitter.com/mV8m98Sbda — Payal sharma 📈 (@payal_trustable) August 27, 2025

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी दावा किया था कि E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों के इंजन को भी कोई नुकसान नहीं होता है. हालांकि, मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि इससे माइलेज में मामूली गिरावट आ सकती है.

आम लोगों की चिंताएं

पिछले कुछ महीनों से, देश भर के कार मालिकों ने दावा किया है कि E20 पेट्रोल के कारण उनके वाहनों का माइलेज कम हो रहा है. उन्होंने इंजन के लंबे समय तक चलने को लेकर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि तेल कंपनियां बिना बताए E20 पेट्रोल बेच रही हैं.

CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज के अलावा, देश में कई अन्य कंपनियां भी इथेनॉल का उत्पादन करती हैं. इनमें डालमिया भारत शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड और बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड जैसे बड़े नाम शामिल हैं.