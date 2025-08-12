Maharajganj: DM की अधिकारियों के साथ चल रही थी ऑनलाइन मीटिंग, स्क्रीन पर अचानक चलने लगा पोर्न वीडियो, जाने क्या है पूरा मामला?
Credit-(X,@SachinGuptaUP)

महाराजगंज, उत्तर प्रदेश: महाराजगंज में कलक्ट्रेट परिसर के एनआईसी हॉल में गूगल मीट के माध्यम से ई-चौपाल का आयोजन किया गया था. इसमें जिलाधिकारी महिला बीएसए, शिक्षा विभाग के कई अधिकारी, शिक्षक और आम लोग जुड़े हुए थे. प्रतिभागी अपनी-अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर रहे थे. इसी दौरान ऐसी शर्मनाक बात हो गई, जिसके कारण सभी शर्मिंदा हो गए.

मीटिंग के बीच,'जाशन जेआर' नाम के एक अज्ञात व्यक्ति ने लिंक के माध्यम से मीटिंग में प्रवेश कर लिया और अपने अकाउंट से अश्लील वीडियो चलाना शुरू कर दिया.

इससे बैठक का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और कई अधिकारी असहज हो गए.ये भी पढ़े:शर्मनाक! उदयपुर में स्कूल डायरेक्टर ने वॉट्सऐप ग्रुप में भेजा अपना अश्लील VIDEO, महिला के साथ कर रहा था गंदी हरकत

मीटिंग में चला पोर्न वीडियो 

अभद्र टिप्पणी से और बढ़ा विवाद

इसी दौरान 'अर्जुन'नाम से जुड़े एक अन्य व्यक्ति ने अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया. यह देखते ही डीएम ने तुरंत मीटिंग को बंद करने का आदेश दिया और पुलिस को मामले की जांच सौंप दी.

साइबर टीम जांच में जुटी

बीईओ फरेंदा ने इस घटना की लिखित शिकायत कोतवाली में दी. शिकायत के आधार पर दोनों अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र रॉय के अनुसार, साइबर सेल आरोपियों का आईपी एड्रेस ट्रेस कर रही है और जल्द ही नाम-पते की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा चूक पर उठ रहे सवाल

सरकारी स्तर पर आयोजित इस तरह की ऑनलाइन बैठकों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि खुले लिंक के बजाय पासवर्ड और वेटिंग रूम जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है.

 