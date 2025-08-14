Donald Trump–Vladimir Putin Meeting: अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप- व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन से पहले रूस पर लगे प्रतिबंधों में दी अस्थायी छूट

एंकोरेज (अलास्का), 14 अगस्त : अमेरिकी वित्त विभाग ने रूस पर लगे कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी है, ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का के एंकोरेज में होने वाली शिखर वार्ता की तैयारियों में सहूलियत हो.

यह घोषणा बुधवार को ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने की. यह छूट 20 अगस्त तक प्रभावी रहेगी और इसमें वे लेन-देन शामिल हैं जो इस बैठक के आयोजन के लिए जरूरी हैं. हालांकि, यह किसी भी अवरुद्ध संपत्ति को मुक्त करने की अनुमति नहीं देता. इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन-रूस संघर्ष और अमेरिका-रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी.

रूसी मीडिया हाउस रशिया टुडे के अनुसार, ट्रंप ने इस बैठक को एक "अनुभव-आधारित मुलाकात" बताया है, जो यूक्रेन संकट के समाधान की दिशा में उनकी रणनीति को स्पष्ट करने में मदद करेगी. दूसरी ओर, रूस के उप-विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि मॉस्को इस वार्ता को दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों को बेहतर बनाने का अवसर मानता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मुलाकात भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी.

उनके मुताबिक, वाशिंगटन और मॉस्को दोनों ने इस बैठक से तत्काल किसी बड़े समझौते की उम्मीद को कम करके आंका है. यह शिखर सम्मेलन संभवतः भविष्य की वार्ताओं की नींव रखेगा.

ट्रंप ने पहले कहा था कि वह पुतिन के साथ इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहते हैं. इस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के शामिल होने की संभावना को लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है. यह आयोजन वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में नई संभावनाएं खोल सकता है.