Diwali and Chhath Special Trains: दीपावली और छठ पर यात्रियों को बड़ी सौगात, 12 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी; अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 20 अगस्त : दीपावली और छठ पर्व के मौके पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रेल ने 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. यह ऐलान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में किया. उन्होंने बताया कि इस फैसले से त्योहारों के दौरान यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी और भीड़भाड़ भी कम होगी. यह निर्णय बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, सांसद डॉ. संजय जायसवाल और सांसद संजय कुमार झा से चर्चा के बाद लिया गया है. इन नेताओं ने दीपावली और छठ जैसे बड़े पर्वों पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का आग्रह किया था.

इस दौरान रेल मंत्री ने यह भी बताया कि 13 से 26 अक्टूबर के बीच जाने वाले यात्रियों को और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापस लौटने वाले यात्रियों को रिटर्न टिकट पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा, "यह एक प्रयोग है, जिसे इस फेस्टिवल सीजन में लागू किया जा रहा है और इससे लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा." इसके साथ ही बिहार को कई नई रेल सौगातें भी दी गई हैं. मंत्री ने जानकारी दी कि जल्द ही राज्य से चार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी. ये ट्रेनें गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के बीच चलेंगी. यह भी पढ़ें : Mumbai Rain Update: मुंबई में आज भी होगी झमाझम बारिश? जानें IMD से मौसम का ताजा अपडेट

इतना ही नहीं, पूर्णिया से पटना के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी. वहीं, भगवान बुद्ध से जुड़े धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए एक नया सर्किट ट्रेन रूट तैयार किया गया है, जो वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, राजगीर, गया जी और कोडरमा को जोड़ेगा. रेल मंत्री ने बताया कि बक्सर से लखीसराय के बीच रेलखंड को अब फोर-लेन किया जाएगा ताकि अधिक ट्रेनों का संचालन हो सके. पटना के चारों ओर रिंग रेलवे की व्यवस्था भी जल्द शुरू की जाएगी. साथ ही, सुल्तानगंज से देवघर और पटना से अयोध्या के लिए नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएंगी.