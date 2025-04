Fact Check: क्या पाकिस्तान ने भारतीय सेना की चौकियों पर हमला कर दिया? सोशल मीडिया पर वायरल दावा निकला फर्जी, सरकारी जांच एजेंसी ने किया बड़ा खुलासा (Watch Video)

Fact Check: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान सेना ने एलओसी पर दो भारतीय सेना की चौकियों को मोर्टार और गोलीबारी से तबाह कर दिया और भारी नुकसान पहुंचाया है. इस दावे के साथ एक वीडियो और एक फोटो भी शेयर की गई थी. लेकिन अब PIB Fact Check ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है. जांच एजेंसी ने साफ किया कि जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, वह भारत का नहीं है. यह वीडियो 2024 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए सांप्रदायिक झड़पों का है. इस घटना का भारत से कोई लेना-देना नहीं है.

इतना ही नहीं, जिस फोटो को भारतीय सेना के ठिकानों पर हमले के रूप में दिखाया जा रहा है, वह भी फर्जी है. यह तस्वीर मार्च 2025 में उत्तरी आयरलैंड में लगी एक आग की घटना की है. यानी फोटो और वीडियो दोनों का भारत से और भारतीय सेना से कोई संबंध नहीं है.

