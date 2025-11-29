कैंसिल हो जाएगी आपकी फ्लाइट? DGCA ने Airbus के इन विमानों की उड़ान पर लगाई रोक, अपडेट करना होगा सॉफ्टवेयर

(Photo : X)

अगर आप हवाई जहाज से सफर करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने हवाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्देश जारी किया है. यह निर्देश एयरबस (Airbus) के कुछ खास मॉडल्स के विमानों के लिए है.

DGCA ने साफ कहा है कि जब तक इन विमानों में जरूरी तकनीकी सुधार (सॉफ्टवेयर अपडेट या जांच) नहीं किए जाते, तब तक एयरलाइंस इनका संचालन नहीं कर सकतीं.

आखिर मामला क्या है?

दरअसल, विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस (Airbus) ने खुद एक चेतावनी (Alert) जारी की थी. कंपनी ने बताया कि सूरज से निकलने वाली तेज किरणें (Solar Radiation) विमान के ‘फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम’ के डेटा को नुकसान पहुंचा सकती हैं. यह एक तकनीकी खामी है जिसे ठीक करना यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.

इस चेतावनी के बाद DGCA हरकत में आया और सुरक्षा निर्देश जारी किए. इसका सीधा मतलब यह है कि जिन विमानों में यह दिक्कत हो सकती है, उन्हें या तो तुरंत ठीक किया जाए या फिर अपडेट होने तक उन्हें उड़ान भरने से रोका जाए.

किन एयरलाइंस और यात्रियों पर पड़ेगा असर?

इस फैसले का असर भारत की प्रमुख एयरलाइंस पर पड़ सकता है.

IndiGo (इंडिगो)

Air India (एयर इंडिया)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में एयरबस A320 फैमिली के करीब 560 विमान हैं. इनमें से लगभग 200 से 250 विमानों पर इस अपडेट का असर हो सकता है. इसका मतलब है कि एयरलाइंस को अपने विमानों को अपडेट करने के लिए कुछ समय के लिए ग्राउंड (रोकना) करना पड़ सकता है, जिससे उड़ानों में थोड़ी बहुत देरी या रद्दीकरण की संभावना बन सकती है.

DGCA ने अपने आदेश में क्या कहा?

DGCA के नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि:

"नीचे दी गई लिस्ट वाले विमानों की जांच या उनमें बदलाव करना अनिवार्य है. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उस विमान को तब तक ऑपरेट नहीं करेगा जब तक कि वह सुरक्षा मानकों और जरूरी संशोधनों (Modifications) का पालन नहीं करता."

किन विमान मॉडल्स पर है यह रोक?

यह निर्देश मुख्य रूप से एयरबस की A319, A320 और A321 सीरीज के विमानों पर लागू होता है. पूरी लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन मुख्य रूप से ये मॉडल्स शामिल हैं:

A319 सीरीज: A319-111, A319-113, A319-114, A319-131, A319-132, A319-133, और इनके Neo वर्जन (151N, 153N आदि).

A320 सीरीज: A320-211, A320-212, A320-214, A320-216, और इनके Neo वर्जन (251N, 271N आदि).

A321 सीरीज: A321-211, A321-212, A321-231, और इनके NX व Neo वर्जन (251NX, 271NX आदि).

वैश्विक स्तर पर करीब 6,000 विमानों को इस अपडेट की जरूरत पड़ सकती है.

अब आगे क्या होगा?

एयरबस ने यूरोपीय उड्डयन सुरक्षा एजेंसी (EASA) और अन्य देशों के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है. उन्होंने एक 'इमरजेंसी एयरवर्थनेस डायरेक्टिव' जारी करने की बात कही है ताकि जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जरूरी सुधार किए जा सकें और विमान पूरी तरह सुरक्षित हो सकें.

यात्रियों के लिए सलाह है कि अगर वे आने वाले दिनों में यात्रा कर रहे हैं, तो अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करते रहें.

नोट: यह कदम पूरी तरह से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.