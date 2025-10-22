Delhi Air Pollution: दीपावली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंची, इंडिया गेट क्षेत्र में AQI 362 दर्ज; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार बुधवार 22 नवंबर को सुबह इंडिया गेट के आसपास AQI 362 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है. इससे दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है.

मंगलवार को भी फिर वायु गुवता ख़राब श्रेणी में

वहीं, मंगलवार को दीपावली के बाद दिल्ली में हवा 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई थी, कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुँच गया था. आतिशबाजी और मौसम संबंधी कारकों के कारण दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आंकड़े को पार कर गया है, जिससे लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. यह भी पढ़े: VIDEO: दिल्ली-NCR में दम घोंटने लगी हवा! दीवाली के बाद फिर Red Zone में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, देखें एरिया वाइज AQI

दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंची

#WATCH | The Air Quality Index (AQI) around the India Gate was recorded at 362, in the 'Very Poor' category, in Delhi this morning as per the Central Pollution Control Board (CPCB). Visuals from the India Gate pic.twitter.com/YZVqnUo5LG — ANI (@ANI) October 22, 2025

सोमवार को भी वायु गुणवता ख़राब श्रेणी में पहुंची

सोमवार की रात दीपावली पर बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जाने के बाद मंगलवार सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आंकड़े को पार कर गया था, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है.

