Delhi Air Pollution: दीपावली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंची, इंडिया गेट क्षेत्र में AQI 362 दर्ज; VIDEO
Delhi Air Pollution:  देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार बुधवार 22 नवंबर को  सुबह इंडिया गेट के आसपास AQI 362 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है. इससे दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है.

मंगलवार को भी फिर वायु गुवता ख़राब श्रेणी में

वहीं, मंगलवार को दीपावली के बाद दिल्ली में हवा 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई थी, कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुँच गया था.  आतिशबाजी और मौसम संबंधी कारकों के कारण दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आंकड़े को पार कर गया है, जिससे लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है.

दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंची

सोमवार को भी वायु गुणवता ख़राब श्रेणी में पहुंची

सोमवार की रात दीपावली पर बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जाने के बाद मंगलवार सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आंकड़े को पार कर गया था, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है.

डॉक्टरों की सलाह

  • सांस लेने में दिक्कत हो तो बाहर कम निकलें, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

  • घर के दरवाज़े और खिड़कियां बंद रखें ताकि प्रदूषित हवा अंदर न आए.

  • एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें.

  • अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो मास्क पहनें, खासकर N95 या उससे बेहतर मास्क.

  • खूब पानी पिएं और हल्का, पौष्टिक भोजन लें.

  • अगर सांस लेने में परेशानी, खांसी या आंखों में जलन हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें