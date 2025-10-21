VIDEO: दिल्ली-NCR में दम घोंटने लगी हवा! दीवाली के बाद फिर Red Zone में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, देखें एरिया वाइज AQI

Delhi Pollution News: दिवाली के बाद, Delhi-NCR की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है. मंगलवार सुबह राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 346 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है. ज्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता Red Zone में पहुंच गई है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है. पड़ोसी राज्यों में रात भर हुई आतिशबाजी और पराली जलाने के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता और बिगड़ गई.
सोमवार रात 10 बजे तक, शहर के 38 में से 36 निगरानी केंद्र 'रेड जोन' में दर्ज किए गए, यानी अधिकतर इलाकों में हवा 'बेहद खराब' से 'गंभीर' स्तर तक पहुंच गई थी.
आनंद विहार, ITO, लोधी रोड और IGI हवाई अड्डे का AQI
Delhi | The Air Quality Index (AQI) around Anand Vihar, ITO, Lodhi Road and IGI Airport was recorded at 358, 347, 329, 313 respectively in the 'Very Poor' category, in Delhi this morning as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/nuy7flGaDv
— ANI (@ANI) October 21, 2025
दिल्ली में GRAP-2 के लागू होने के दौरान अक्षरधाम मंदिर के दृश्य
#WATCH | Visuals from Akshardham temple as GRAP-2 invoked in Delhi.
The Air Quality Index (AQI) around Akshardham was recorded at 358, in the 'Very Poor' category, in Delhi this morning as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/6JxECL9uPe
— ANI (@ANI) October 21, 2025
दिल्ली में GRAP-2 के क्रियान्वयन के दौरान इंडिया गेट से लिया गया दृश्य
#WATCH | Visuals from the India Gate as GRAP-2 invoked in Delhi.
The Air Quality Index (AQI) around the India Gate was recorded at 342, in the 'Severe' category, in Delhi this morning as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/ZUwDCWpdT8
— ANI (@ANI) October 21, 2025
सबसे प्रदूषित इलाके कौन से हैं?
1. बवाना (418): दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका, जिसका AQI 'गंभीर' है.
2. वजीरपुर (408): यहां भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब थी.
3. जहांगीरपुरी (404): इस इलाके में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया.
4. बुराड़ी क्रॉसिंग (393): हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में रही.
5. शादीपुर (393): यहां भी प्रदूषण का स्तर ऊंचा रहा.
6. अशोक विहार (386): AQI 380 को पार कर गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया.
7. पंजाबी बाग (375): हवा बेहद प्रदूषित थी.
8. आर.के. पुरम (369): यहां भी प्रदूषण का स्तर 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है.
9. आईटीओ (345): राजधानी का मुख्य व्यस्त इलाका, जहां वाहनों से निकलने वाले धुएं ने प्रदूषण बढ़ाया.
10. ओखला फेज 2 (345): एक औद्योगिक क्षेत्र, जहां AQI लगातार ऊंचा रहा.
11. द्वारका सेक्टर 8 (333): यातायात और निर्माण गतिविधियों ने हवा को और प्रदूषित कर दिया.
12. मथुरा रोड (341): एक अत्यधिक यातायात वाली सड़क, जहां वायु गुणवत्ता 330 से ऊपर दर्ज की गई.
NCR की वायु गुणवत्ता में भी सुधार नहीं
दिल्ली के साथ-साथ नोएडा (Noida), गाजियाबाद (Ghaziabad), फरीदाबाद (Faridabad) और गुरुग्राम (Gurugram) में भी वायु गुणवत्ता खराब हुई. सुबह 7 बजे, नोएडा का AQI 412, गाजियाबाद का 412, फरीदाबाद का 412 और गुरुग्राम का 402 दर्ज किया गया. मेरठ का AQI 302 रहा, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है.
प्रदूषण इतना क्यों बढ़ा?
विशेषज्ञों के अनुसार, दिवाली पर जलाए गए पटाखों का धुआं, ठंडी हवा और पराली जलाने से निकलने वाला धुआं मिलकर दिल्ली की हवा में जहर घोल रहे हैं. धीमी हवाएँ और ठंडी रातें इस धुएँ को ऊपर उठने से रोक रही हैं, जिससे प्रदूषण जमीन के पास जमा हो रहा है।