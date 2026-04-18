Delhi Bad Weather: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बीच खराब वेदर के चलते Air india और Indigo ने जारी की एडवाइजरी; यात्रियों को दी ये सलाह
इंडिगो ने शुरू कीं उड़ानें (Photo Credits: IANS)

Delhi Bad Weather:  राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में शुक्रवार रात से हो रही तेज बारिश और गरज-चमक ने जनजीवन के साथ-साथ हवाई यातायात को भी प्रभावित किया है. मौसम विभाग (IMD) द्वारा जारी 'ऑरेंज अलर्ट' के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) से उड़ान भरने वाली कई उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है. खराब दृश्यता और तेज हवाओं के चलते एयर इंडिया और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.

एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

मौसम की गंभीरता को देखते हुए प्रमुख विमानन कंपनियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया है.  यह भी पढ़े:  Pune IAF Aircraft Incident: पुणे एयरपोर्ट पर वायुसेना के विमान की ‘हार्ड लैंडिंग’ के बाद रनवे बंद, इंडिगो, एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस की 80 से अधिक उड़ानें रद्द; यात्री परेशान

    • इंडिगो (IndiGo): कंपनी ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित हुआ है. हमारी टीमें स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस वेबसाइट या ऐप पर जरूर चेक करें.

इंडिगो का पोस्ट

एयर इंडिया (Air India): एयर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सड़क पर लगने वाले संभावित ट्रैफिक और खराब मौसम को देखते हुए एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें. एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम स्थिति सामान्य होने तक पूरा सहयोग प्रदान करेंगे.

एयर इंडिया का पोस्ट

मौसम विभाग का अनुमान और अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण दिल्ली-NCR में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं.

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है. इस अचानक हुई बारिश के कारण दिल्ली के तापमान में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन यात्रा करने वालों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं.

यात्रियों के लिए जरूरी सुझाव

अगर आप आज दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

  1. स्टेटस चेक करें: संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर अपनी उड़ान की ताजा स्थिति देखें.

  2. समय से पहले निकलें: बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलजमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति हो सकती है, इसलिए घर से थोड़ा जल्दी निकलें.

  3. संपर्क में रहें: एयरलाइंस द्वारा भेजे जा रहे SMS और ईमेल नोटिफिकेशन पर नजर रखें.

 वर्तमान स्थिति

दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है. खराब मौसम के कारण रनवे ऑपरेशन्स में देरी होने से न केवल प्रस्थान (Departure) बल्कि आने वाली उड़ानों (Arrival) पर भी असर पड़ता है. फिलहाल ग्राउंड टीमें परिचालन को सुचारू बनाने के प्रयास में जुटी हैं, लेकिन मौसम साफ होने तक देरी की संभावना बनी रह सकती है.