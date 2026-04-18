Pune IAF Aircraft Incident: पुणे एयरपोर्ट पर वायुसेना के विमान की 'हार्ड लैंडिंग' के बाद रनवे बंद, इंडिगो, एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस की 80 से अधिक उड़ानें रद्द; यात्री परेशान

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Pune IAF Aircraft Incident: महाराष्ट्र के पुणे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार देर रात भारतीय वायुसेना (IAF) के एक लड़ाकू विमान की 'हार्ड लैंडिंग' के कारण बड़ा विमानन संकट खड़ा हो गया. इस घटना के बाद सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट के एकमात्र रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिससे शनिवार सुबह तक 80 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा. हालांकि, वायुसेना और एयरपोर्ट अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई के बाद अब परिचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है.

विमान में आई तकनीकी खराबी

खबरों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात करीब 10.25 बजे हुई. भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान (संभावित सुखोई Su-30MKI) लैंडिंग के दौरान 'undercarriage failure' (लैंडिंग गियर में खराबी) का शिकार हो गया. विमान रनवे के बीचों-बीच रुक गया, जिससे नागरिक और सैन्य दोनों तरह की उड़ानों का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया. वायुसेना ने आधिकारिक बयान में पुष्टि की है कि विमान के चालक दल (क्रू) सुरक्षित हैं और नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. यह भी पढ़े: Air India Ticket Price Hike: युद्ध का असर, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सफर हुआ महंगा; एयर इंडिया ने बढ़ाए फ्यूल सरचार्ज, 8 अप्रैल से नई दरें लागू

एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस की 80 से अधिक उड़ानें रद्द

IAF aircraft incident at Pune Airport | 31 arrivals, 34 departures of IndiGo cancelled, 3 arrivals, 3 departures of Air India cancelled; 2 arrivals, 3 departures of SpiceJet cancelled, 2 arrivals, 3 departures of Akasa Air cancelled, 5 arrivals, 5 departures of Air India Express… https://t.co/uksUpGirRB — ANI (@ANI) April 18, 2026

उड़ानों पर पड़ा व्यापक असर

रनवे बंद होने के कारण पुणे आने और यहाँ से जाने वाली दर्जनों उड़ानों पर असर पड़ा. एयरपोर्ट निदेशक के अनुसार, विभिन्न एयरलाइंस की उड़ानों का विवरण इस प्रकार है:

IndiGo: 31 आगमन और 34 प्रस्थान रद्द.

Air India Express: 5 आगमन और 5 प्रस्थान रद्द.

Air India: 3 आगमन और 3 प्रस्थान रद्द.

SpiceJet: 2 आगमन और 3 प्रस्थान रद्द.

Akasa Air: 2 आगमन और 3 प्रस्थान रद्द.

रात भर यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे और कई उड़ानों को मुंबई या अन्य नजदीकी हवाई अड्डों की ओर डायवर्ट करना पड़ा.

बहाली के प्रयास और वर्तमान स्थिति

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि रनवे की मरम्मत और विमान को हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया गया. उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 7.30 बजे से प्रस्थान (Departures) और सुबह 8.00 बजे से आगमन (Arrivals) की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है.

सुरक्षा जांच

पुणे एयरपोर्ट एक 'सिविल एन्क्लेव' है, जिसका रनवे भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में रहता है. वायुसेना ने इस घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' के आदेश दे दिए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि रनवे की सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही पूर्ण परिचालन को हरी झंडी दी गई है. फिलहाल एयरलाइंस अपने शेड्यूल को सामान्य करने में जुटी हैं, लेकिन यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें.