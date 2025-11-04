Delhi Shocker: फर्श बाजार में घर के बाहर चली गोली, रंगदारी की कॉल का दावा

नई दिल्ली, 4 नवंबर : दिल्ली के शाहदरा जिले में फर्श बाजार इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई, जब तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक घर के बाहर कई राउंड गोलियां चलाईं और भागते समय धमकी भरा पर्चा फेंक गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और फिरौती की कॉल से जुड़े दावे की भी पड़ताल शुरू कर दी है. सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि देर रात करीब दस बजे तीन लोग मास्क लगाए घर के गेट पर पहुंचे. उन्होंने एक के बाद एक कई गोलियां हवा में चलाईं, जिसकी तेज आवाज पूरे इलाके में गूंजी.

फायरिंग खत्म होते ही बदमाशों ने एक कागज की पर्ची गेट पर फेंकी और तेजी से भाग निकले. पूरी वारदात महज 20-25 सेकंड में हो गई. डर के मारे आसपास के लोग घरों से बाहर नहीं निकले. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पर्ची पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ‘देख लेंगे.’ इसमें किसी का नाम नहीं था. लेकिन, यह धमकी रंगदारी या पुरानी रंजिश से जुड़ी लग रही है. पर्ची को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि कोई सुराग मिल सके. घर के मालिक ने पुलिस को शिकायत दी कि फायरिंग से कुछ दिन पहले उन्हें अनजान नंबर से रंगदारी की कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने लाखों रुपए मांगे और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी. हालांकि, उन्होंने अभी तक कॉल करने वाले का नाम या कोई और जानकारी नहीं बताई. फायरिंग के बाद ही उन्होंने रंगदारी वाली बात का जिक्र किया. यह भी पढ़ें : Bihar Election 2025: मुख्यमंत्री योगी ने बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के समर्थन में की रैली, कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना

शाहदरा पुलिस अब दोनों मामलों की एक साथ जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की शिनाख्त की कोशिश हो रही है और मोबाइल कॉल की डिटेल्स खंगाली जा रही हैं. इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे. फर्श बाजार दिन में व्यस्त रहने वाला इलाका है, जहां हजारों लोग आते-जाते हैं. रात की इस घटना से दुकानदारों और रहवासियों में डर है और उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. अब पुलिस यह भी पता लगा रही है कि कहीं यह किसी गैंग की रंजिश तो नहीं.