Delhi Shocker: मानसरोवर पार्क थाने के पास नाबालिग की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
नई दिल्ली, 30 नवंबर : दिल्ली में शाहदरा के मानसरोवर पार्क थाने के पास स्थित समुदाय भवन के बाहर शनिवार रात एक नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात एक शादी समारोह से जुड़ी हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. मृतक की पहचान साहिल (17) के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच के अनुसार साहिल शादी समारोह में या तो खाना खाने पहुंचा था या फिर घुड़चढ़ी के दौरान रुपए लूटने की नीयत से पहुंचा था, लेकिन उसी दौरान उसे गोली मार दी गई.

फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने साहिल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने साहिल को मृत घोषित कर दिया. शव को गुरु तेग बहादुर अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है. पुलिस ने इलाके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. घटना की हर एंगल से गहनता से जांच की जा रही है. यह भी पढ़ें : नेशनल हेराल्ड केस: राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज, ‘आपराधिक साजिश’ रचने का आरोप

एक पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों को बताया, "गोली लगने की सूचना पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची. नाबालिग को गोली मारी गई है, जिसकी उम्र 17 साल है. लड़के की मौत हो गई. गोली मारने की वजहों की अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है. शुरुआती जांच में पता चला है कि एक शादी समारोह में कुछ लोग आए हुए थे, जिनका लड़के के साथ कुछ झगड़ा हुआ. इस दौरान ही लड़के को गोली मारी गई है."