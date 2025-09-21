Delhi Shocker: 15 साल के नाबालिग ने ली मासूम की जान, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली, 21 सितंबर : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके (Anand Parvat Area) में हुई एक मासूम बच्चे की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने बताया कि बदले की भावना से 15 साल के नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया था. जानकारी के अनुसार, आरोपी नाबालिग ने बदले की भावना से तीन साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर उस पर क्रूरता से हमला किया था. इसके बाद मासूम को रामजास पार्क में स्थित 30 फुट ऊंची चट्टान से धकेल दिया और उस पर पत्थर से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 17 सितंबर को मृतक की मां ने आनंद पर्वत थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनका 4 साल का बेटा हर्ष शाम 6:30 बजे ट्यूशन से लौटने के बाद घर के पास खेल रहा था. कुछ देर बाद वह अचानक गायब हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद पर्वत थाने में धारा 137(2) बीएनएस के तहत एफआईआर नंबर 525/25 दर्ज कर जांच शुरू की गई.

अपराध की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की गई, जिसमें आरोपी बच्चे के साथ दिखाई दिया. पीड़िता मां ने आरोपी की पहचान अपने पड़ोसी 15 वर्षीय किशोर के रूप में की. इसके बाद टीम ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. लंबी पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह 10वीं कक्षा तक पढ़ा है और स्कूल ड्रॉपआउट है. आरोपी और पीड़ित परिवार एक ही किराये के मकान में रहते हैं और दोनों परिवार वहां दुकानें चलाते हैं. दोनों परिवारों के बीच पुराने झगड़ों के कारण दुश्मनी चल रही थी. यह भी पढ़ें : Maharashtra: गरबा खेलने वालों पर गोमूत्र छिड़का जाएगा’: VHP ने जारी की एडवाइजरी, Aadhar card और तिलक किया अनिवार्य

पुलिस के अनुसार, 17 सितंबर को दोपहर में आरोपी ने मकान मालिक की मोटरसाइकिल चुराकर किसी अन्य इलाके में छोड़ दी थी. पीड़ित बच्चे की मां ने मकान मालिक को इसकी सूचना दे दी. इससे नाराज आरोपी के पिता ने उसे डांटा और पीटा. आहत आरोपी ने बदला लेने के इरादे से शाम 6:30 बजे ट्यूशन से लौटे हर्ष को बहकाकर रामजस पार्क के जंगल वाले इलाके में ले गया. वहां आरोपी ने बच्चे को 30 फुट ऊंची चट्टान से धकेल दिया, जिससे वह नीचे झाड़ियों में गिर पड़ा.

पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी ने हत्या के इरादे से बच्चे पर पत्थर से भी वार किया. फिर घायल हालत में बच्चे को वहीं छोड़कर फरार हो गया. आरोपी के बयान के आधार पर बच्चे को घटनास्थल से गंभीर हालत में बरामद किया गया और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह आईसीयू में भर्ती था. हालांकि, शनिवार को बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद मामले में धारा 109(1) बीएनएस (हत्या) जोड़ी गई. क्राइम टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत भी जब्त कर लिए हैं.