दिल्ली सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को देगी जरूरी सुविधाएं, किसानों को भी नुकसान की भरपाई का भरोसा

Photo : X

नई दिल्ली, 9 सितंबर : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने यमुना नदी की बाढ़ स्थिति और आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने बाढ़ से निपटने में बेहतर काम किया है और प्रभावित किसानों को नुकसान की भरपाई की जाएगी. साथ ही, बाढ़ से विस्थापित लोगों को घरों में पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ की तैयारियों की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा की तरह ही इन आयोजनों को भव्य और व्यवस्थित ढंग से आयोजित किया जाएगा. इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं. यह भी पढ़ें : वैश्विक डाक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा भारत: ज्योतिरादित्य सिंधिया

रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में मुनक नहर पर हुई दुखद दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और प्रत्येक प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मुनक नहर के किनारों को पूरी तरह बैरिकेड करने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने कहा, "नगर में जो बच्चे गिर गए थे, उनके परिजनों से मुलाकात की है. हमने उन परिवारों को सहायता राशि देने की बात कही है." रेखा गुप्ता ने यह भी जानकारी दी कि मुनक नहर के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पहले हरियाणा सरकार के पास थी, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने मेंटेनेंस का काम अपने हाथ में लिया है. मुख्यमंत्री ने कारोबारियों को जीएसटी रिफंड का आश्वासन दिया. इसके साथ ही, रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी से दिल्ली की जनता की सेवा में जुटी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि बाढ़ की स्थिति में दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है. जो अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन की जरूरत है. दिल्ली सरकार साल में एक बार कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें जनता के लिए काम करने वाले हर कैटेगरी के बेस्ट अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा. इससे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बाढ़ से सबसे ज्यादा गरीब लोग प्रभावित हुए हैं. उन्होंने दिल्ली सरकार से राहत उपायों को तुरंत लागू करने की अपील की.

दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक आतिशी ने बाढ़ प्रभावितों के लिए तत्काल राहत की मांग की. उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक वयस्क सदस्य को 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता, संपत्ति के नुकसान का मुआवजा, और किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की अपील की.