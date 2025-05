BREAKING: हैदराबाद के बाद दिल्ली में एक होटल में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर, काबू पाने की कोशिश जारी

(Photo Credits File)

Fire Breaks Out in Hotel at Delhi's Paschim Vihar: भीषण गर्मी के बीच आज सुबह हैदराबाद के चारमीनार इलाके के पास एक इमारत में आग लग गई थी, जिसमें अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे के बाद से हैदराबाद में मातम फैला हैं. हैदराबाद हादसे पर पीएम मोदी ने झुलसे लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. पीएम मोदी ने पीएमएनआरएफ से मृतकों और पीड़ितों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया, वहीं, दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित एक होटल में भी भीषण आग लग गई.

दिल्ली में एक होटल में लगी भीषण आग

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी हैं. दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है और स्थिति नियंत्रण में है. यह भी पढ़े: Hyderabad Charminar Fire Video: हैदराबाद आग हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की मौत, PM मोदी ने घटना पर जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

आग लगने के वजहों का पता नहीं

राहत की बात यह है कि अब तक कोई हताहत या घायल होने की खबर नहीं है. लेकिन आग कैसे लगी अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच जारी है.

जयपुर में भी लगी भीषण आग

वहीं, जयपुर के किशनपोल बाजार स्थित ग्लोरियस कॉम्प्लेक्स (एक कार्यालय परिसर) में रविवार को भीषण आग लग गई थी. आग पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया. राहत की बात यह है कि इस हादसे में अब तक किसी भी जनहानि की सूचना नहीं मिली है. अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के कारणों की जांच जारी है.