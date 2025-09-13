Delhi-Bombay High Court Bomb Threat: दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मामले में एफआईआर दर्ज
(Photo Credits Twitter)

नई दिल्ली, 13 सितंबर : दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट (Delhi-Bombay High Court) को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले. पुलिस ने इन दोनों धमकियों को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है. मुंबई पुलिस के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाले मामले में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस ने आधिकारिक बयान में कहा, "मुंबई आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट बम धमकी वाले ईमेल मामले में बीएनएस की धारा 353(1) और 353(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है."

इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट को भी शुक्रवार को ही ईमेल के जरिए धमकी मिली. दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी और एफआईआर दर्ज कर मेल भेजने वाले के स्रोत की जांच शुरू कर दी है. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और तकनीकी टीम इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ईमेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं. यह भी पढ़ें : गोवा में विदेशी महिला के साथ घिनौनी हरकत, डॉक्टर ने ICU में किया यौन उत्पीड़न, आरोपी सोलापुर से गिरफ्तार

बता दें कि शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सभी पीठों को सुनवाई रोककर अदालत परिसर खाली करना पड़ा था. बम निरोधक दल को मौके पर बुलाया गया. हाईकोर्ट के बाहर और अंदर जांच पड़ताल की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ और धमकी झूठी निकली. अब इस मामले में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

इसी तरह दिल्ली हाईकोर्ट में भी शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई थी, जब ईमेल के जरिए बम विस्फोट की धमकी दी गई थी. धमकी भरे ईमेल के बाद हाईकोर्ट के सभी जज, वकील और कर्मचारियों को कोर्ट खाली करने के लिए कहा गया. पूरे परिसर में सघन तलाशी चलाई गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली.