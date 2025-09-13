गोवा में विदेशी महिला के साथ घिनौनी हरकत, डॉक्टर ने ICU में किया यौन उत्पीड़न, आरोपी सोलापुर से गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo : X)

गोवा/सोलापुर: गोवा से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर पर विदेशी महिला मरीज के साथ बलात्कार का आरोप लगा है. गोवा पुलिस ने इस मामले में 28 वर्षीय डॉक्टर वृषभ दोशी को महाराष्ट्र के सोलापुर से गिरफ्तार किया है. पीड़ित महिला 24 साल की है और मोरक्को की रहने वाली है. आरोप है कि जब महिला अस्पताल के ICU में भर्ती थी, तब डॉक्टर ने इलाज के नाम पर उसके साथ यह घिनौनी हरकत की.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला एक NGO के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बिजनेस वीजा पर गोवा आई थी. यह NGO गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम करता है. गोवा के दिवर द्वीप पर ट्रेनिंग के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे पुराने गोवा के एक निजी अस्पताल (हेल्थवे हॉस्पिटल) में भर्ती कराया गया.

महिला की स्पैनिश बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 31 अगस्त की रात करीब 10 बजे, जब उसकी बहन ICU में थी, तब आरोपी डॉक्टर वृषभ दोशी ने उसका यौन उत्पीड़न किया. शिकायत में कहा गया है कि डॉक्टर ने "न्यूरोलॉजिकल सेंसिटिविटी एग्जामिनेशन" (neurological sensitivity examination) यानी नर्वस सिस्टम की संवेदनशीलता की जांच करने के बहाने महिला के प्राइवेट पार्ट्स को गलत तरीके से छुआ. उस समय पीड़िता ICU में होने की वजह से बेबस थी.

पुलिस ने पीछा कर आरोपी को पकड़ा

उत्तरी गोवा के एसपी राहुल गुप्ता ने बताया कि डॉ. वृषभ दोशी अपराध करने के बाद गोवा से भाग गया था. पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाकर उसकी तलाश शुरू की और उसे सोलापुर में ढूंढ निकाला. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं, जिनमें बलात्कार भी शामिल है, के तहत मामला दर्ज किया है. कोर्ट ने उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

अस्पताल ने डॉक्टर को किया सस्पेंड

घटना सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की. हेल्थवे हॉस्पिटल ने एक बयान जारी कर कहा, "हमारे यहां भर्ती एक महिला ने डॉ. वी. दोशी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की है. शिकायत मिलते ही डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है."

अस्पताल ने यह भी बताया कि उन्होंने पीड़िता को पूरा सहयोग दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में भी मदद की. महिला का इलाज अभी भी उसी अस्पताल में चल रहा है और अस्पताल प्रबंधन ने उसे इस मुश्किल समय में हर संभव मदद का भरोसा दिया है. इस घटना ने गोवा में सनसनी फैला दी है और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.