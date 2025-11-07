दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम हुआ ठप, 800 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर; कब सामान्य होंगे हालात?

Representational Image | PTI

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (IGIA) पर शुक्रवार को बड़ी परेशानी देखने को मिली जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई. इसकी वजह से 800 से ज्यादा उड़ानें देरी का शिकार हुईं और हजारों यात्री घंटों फंसे रहे. देर रात शुरू हुई यह दिक्कत शुक्रवार शाम तक जारी रही, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट के सभी टर्मिनलों पर अफरा-तफरी मच गई.

तकनीकी खराबी के कारण रनवे पर भी लंबी कतारें लग गईं. कई यात्री घंटों तक विमान में बैठे इंतजार करते रहे. वहीं टर्मिनलों में लंबी-लंबी लाइंस और बोर्डिंग काउंटर पर अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला. इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया समेत सभी प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों को देरी के अलर्ट जारी किए और समय-समय पर अपडेट लेने की अपील की.

AMSS सिस्टम फेल- फ्लाइट प्लानिंग पूरी तरह प्रभावित

इस गड़बड़ी की जड़ Automatic Message Switching System (AMSS) में आई समस्या को बताया गया, जो ATC की फ्लाइट प्लानिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है. जब यह सिस्टम बंद हो गया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को फ्लाइट प्लान हाथों से दर्ज करने पड़े, जिससे हर उड़ान में अतिरिक्त समय लगने लगा. इसी वजह से एयरस्पेस में भीड़ बढ़ी और उड़ानें लगातार लेट होती गईं.

विशेषज्ञों ने बताया क्यों हुआ इतना बड़ा असर

एविएशन विशेषज्ञों के अनुसार, फ्लाइट से जुड़े मौसम अपडेट और जरूरी डाटा Automatic Terminal Information System (ATIS) से आता है, लेकिन सिस्टम फेल होने के बाद यह सब मैन्युअली करना पड़ा. विशेषज्ञों ने कहा, “आसमान में उड़ान के दौरान ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन विमान को उड़ान भरने में बहुत समय लग जाता है.”

कब होगा सामान्य संचालन?

शाम होते-होते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने राहत भरी खबर दी कि AMSS को ठीक कर दिया गया है और ऑटोमेटेड सिस्टम धीरे-धीरे फिर से चालू हो गया है. हालांकि, बैकलॉग क्लियर होने में कुछ घंटे और लगेंगे. इस खराबी के प्रभाव दिल्ली से जुड़े कई अन्य बड़े हवाईअड्डों मुंबई, लखनऊ, जयपुर, अमृतसर और चंडीगढ़ में भी दिखाई दिए.