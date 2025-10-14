दिवाली से पहले ही बिगड़ने लगी दिल्ली की हवा, GRAP के स्टेज-1 के तहत सख्त कदम लागू

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हवा की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है. इस बार भी दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता दिवाली से पहले ही बिगड़ने लगी है. इसी को देखते हुए Commission for Air Quality Management (CAQM) ने ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) के स्टेज-1 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है. मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन ने शुरुआती स्तर पर ही सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है.
CAQM द्वारा जारी बयान के अनुसार, 14 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 211 दर्ज किया गया, जो कि खराब (Poor) कैटेगरी में आता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमान में भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना बहुत कम है.
Poor श्रेणी में पहुंचा दिल्ली का AQI
Implementation of actions under Stage I (Poor, Air Quality, AQI: 201-3OO) of the extant schedule of GRAP comes into immediate effect in Delhi-NCR pic.twitter.com/FqElL6TdXf
— ANI (@ANI) October 14, 2025
GRAP स्टेज-1 के तहत क्या होंगे कदम
GRAP स्टेज-1 के तहत प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
- सड़कों पर पानी का छिड़काव और धूल को रोकने के लिए एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल.
- निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए सख्त निगरानी.
- कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाई.
- सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने की अपील.
नागरिकों से भी सहयोग की अपील
CAQM ने लोगों से अपील की है कि वे GRAP स्टेज-1 के तहत जारी किए गए नागरिक चार्टर का पालन करें. इसमें अनावश्यक वाहन चलाने से बचने, प्रदूषण फैलाने वाले कार्य न करने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है.
लगातार नजर रखेगा CAQM
CAQM ने कहा है कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखेगा और जरूरत पड़ने पर स्टेज-2 या उससे ऊपर के कदम भी लागू किए जा सकते हैं. अगर हवा की गुणवत्ता और बिगड़ती है, तो निर्माण गतिविधियों पर और सख्त पाबंदियां लग सकती हैं.