Delhi Acid Attack Case: दिल्ली एसिड अटैक केस के मुख्य आरोपी को मिली क्लीनचिट, पीड़िता का पिता यौन उत्पीड़न में गिरफ्तार

Delhi acid attack case (Photo- Pixabay)

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर : दिल्ली (Delhi) में हुए एक एसिड अटैक मामले (Acid Attack Case) में नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्लीन चिट दे दी है, जबकि पीड़िता के पिता को आरोपी की पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना कुछ दिन पहले हुई थी. पीड़िता ने अपनी शिकायत में एक युवक पर एसिड फेंकने का आरोप लगाया था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की. आरोपी ने बताया कि हमले के समय वह घटनास्थल पर नहीं था. वह काम के लिए करोल बाग इलाके में था.

इसके बाद पुलिस ने दावे की जांच की. करोल बाग क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई. फुटेज में साफ दिख रहा है कि हमले के ठीक समय पर आरोपी मोटरसाइकिल चलाते हुए करोल बाग में मौजूद था. यह फुटेज घटना के समय की पुष्टि करती है. इसके आधार पर पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सका. इसलिए उसे क्लीन चिट दे दी गई. दूसरी तरफ, मामले की गहराई से जांच में नया खुलासा हुआ. आरोपी की पत्नी ने पीड़िता के पिता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर लिया. अब उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है. यह भी पढ़ें : Viral Pics: फोटोग्राफर ने 22 KM दूर से खींचीं ताज पैलेस होटल की तस्वीरें, पहले कभी नहीं दिखा था मुंबई का आसमान इतना साफ

पुलिस का कहना है कि एसिड अटैक की असल वजह और असली आरोपी की तलाश जारी है. शुरुआती शिकायत में व्यक्तिगत रंजिश का जिक्र था, लेकिन अब लग रहा है कि मामला आपसी संबंधों और पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हो सकता है. सीसीटीवी फुटेज ने मुख्य आरोपी को बरी कर दिया, लेकिन जांच अन्य दिशाओं में बढ़ रही है.